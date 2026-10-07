La depresión tropical Nueve se formó este martes 6 de octubre en el Golfo de América y podría convertirse en el huracán Isaías antes de acercarse a la costa estadounidense hacia el final de la semana. Para las familias que viven en esa región, su evolución merece atención al organizar los turnos de trabajo, los viajes y las actividades escolares. El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) anticipa que alcanzará fuerza de tormenta durante las primeras horas del miércoles y continuará fortaleciéndose el jueves, aunque todavía hay incertidumbre sobre su intensidad máxima y el lugar donde podría llegar a tierra.

En el boletín de las 4:00 p. m., hora central, del martes, el fenómeno presentaba vientos máximos sostenidos de 35 millas por hora y avanzaba hacia el este a unas 5 mph. Su centro se encontraba aproximadamente a 630 millas al suroeste de la desembocadura del río Mississippi. La trayectoria prevista contempla un giro hacia el noreste y una aproximación al litoral norte del Golfo el viernes 9 de octubre.

¿CUÁNDO PODRÍA CONVERTIRSE EN HURACÁN?

El NHC anticipa un fortalecimiento sostenido durante los próximos días. Si alcanza la categoría de tormenta tropical, recibirá el nombre Isaias, escrito Isaías en español, que es el siguiente en la lista de la temporada atlántica de 2026.

La transición a huracán está prevista para el jueves 8 de octubre. Para entonces, el sistema estaría al norte de la península de Yucatán, antes de avanzar hacia la costa estadounidense.

Día y fecha Evolución prevista Miércoles 7 de octubre Alcanzaría fuerza de tormenta tropical durante las primeras horas del día. Jueves 8 de octubre Podría convertirse en huracán mientras pasa al norte de la península de Yucatán. Viernes 9 de octubre Se aproximaría a la costa norte del Golfo tras girar hacia el noreste. Sábado 10 de octubre Avanzaría tierra adentro y se debilitaría hasta convertirse en depresión tropical.

Pronóstico del NHC consultado el 6 de octubre. La trayectoria y la intensidad pueden cambiar en los siguientes boletines.

Ese calendario describe una evolución probable, no un horario definitivo de impacto. Aunque el acercamiento al litoral se proyecta para el viernes, todavía no corresponde señalar una comunidad como el punto confirmado de llegada a tierra.

Incluso ya varios medios de comunicación, como Telemundo, de la zona están ya informando sobre todo lo que podría causar este fenómeno en los estados más cercanos.

¿QUÉ ZONAS ESTÁN BAJO SEGUIMIENTO?

La costa norte del Golfo concentra la atención. Los escenarios consultados sitúan el posible acercamiento entre Louisiana y Florida, aunque ese corredor sigue siendo amplio y sus localidades no necesariamente enfrentarían condiciones similares.

Entre los estados cuyos residentes deben seguir las próximas actualizaciones se encuentran:

Louisiana.

Mississippi.

Alabama.

Florida, especialmente el Panhandle o noroeste del estado.

Esta lista identifica una región bajo seguimiento, no cuatro territorios con un impacto directo confirmado. La distribución de los efectos dependerá del recorrido, el tamaño y la intensidad que alcance el ciclón durante las próximas horas.

Para quienes tienen familiares en distintas ciudades del sureste, conviene diferenciar un mapa general de trayectoria de los avisos correspondientes a cada condado. Una imagen compartida en WhatsApp puede servir como referencia, pero debe conservar la fecha y hora del boletín para evitar confusiones con información anterior.

Este sería el posible trayecto del huracán Isaías (Foto: Fox Weather)

¿QUÉ SE ESPERA JUEVES Y VIERNES?

El jueves será importante para evaluar cuánto se ha fortalecido el fenómeno. Además de la posible transición a huracán, el NHC prevé que el oleaje comience a afectar las costas occidental y norte de la península de Yucatán, con condiciones peligrosas para quienes ingresen al mar.

Durante el viernes, el pronóstico técnico contempla vientos sostenidos de 85 nudos, aproximadamente 98 millas por hora, mientras el sistema se aproxima al litoral estadounidense. Esa cifra corresponde a una intensidad estimada sobre el agua y no representa la velocidad que recibiría cada ciudad.

Por ahora, tampoco existe respaldo suficiente para fijar la llegada a tierra “antes de medianoche”. La ventana de acercamiento deberá actualizarse conforme los siguientes boletines permitan precisar el recorrido.

Aspecto bajo seguimiento Qué indica el pronóstico Fortalecimiento Transición prevista a tormenta tropical el miércoles y a huracán el jueves. Trayectoria Movimiento inicial hacia el este, seguido de un giro al noreste para el viernes. Acercamiento a Estados Unidos Aproximación a la costa norte del Golfo hacia el final de la semana. Oleaje peligroso Efectos previstos en el oeste y norte de Yucatán desde el jueves. Evolución tierra adentro Debilitamiento a depresión tropical para el sábado por la tarde.

Fuente: Centro Nacional de Huracanes.

¿QUÉ PODRÍA PASAR EL FIN DE SEMANA?

La previsión contempla que el ciclón avance tierra adentro y pierda intensidad durante el sábado. Ese cambio de categoría debe distinguirse de las condiciones locales de lluvia, viento e inundaciones, que necesitarán evaluaciones específicas conforme se defina mejor su desplazamiento.

FOX Weather presenta a este fenómeno como un posible candidato a convertirse en el primer huracán de la temporada atlántica de 2026. Sin embargo, todavía permanece clasificado como depresión tropical: recibirá el nombre Isaías únicamente si alcanza la fuerza necesaria para pasar a la siguiente categoría.

Para los residentes de la costa del Golfo, la referencia principal debe ser el boletín más reciente del NHC y los comunicados de sus autoridades locales. Al compartir información entre familiares, compañeros de trabajo o vecinos, conservar la fecha de actualización ayudará a distinguir las novedades de los mapas que ya quedaron desfasados.