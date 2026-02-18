La música latina se viste de gala este jueves 19 de febrero con la esperada ceremonia de los Premio Lo Nuestro 2026, una de las noches más importantes del año para los artistas y fans del género. Desde baladas y regional mexicano hasta urbano y pop, la premiación reunirá a las estrellas más influyentes del momento en una celebración cargada de emociones, presentaciones en vivo y momentos inolvidables que marcarán el rumbo de la industria musical en 2026.

El escenario será el imponente Kaseya Center en Miami, donde se espera la presencia de grandes figuras como Bad Bunny, Carín León y Rauw Alejandro, quienes encabezan la lista de nominados con diez menciones cada uno. Con actuaciones espectaculares y premios votados por el público, el evento promete ser una noche histórica que celebrará lo mejor de la música latina frente a millones de espectadores en Estados Unidos y el mundo.

¿A qué hora inician los Premios Lo Nuestro 2026 en EE. UU., México y más países?

La ceremonia de los Premio Lo Nuestro 2026 se transmitirá EN VIVO en horario estelar en Estados Unidos, comenzando a las 8:00 p.m. hora del Este (ET). Esto significa que los espectadores podrán seguir la gala desde las 7:00 p.m. hora del Centro (CT), 6:00 p.m. hora de la Montaña (MT) y 5:00 p.m. hora del Pacífico (PT). La alfombra magenta previa al evento suele iniciar una hora antes, con la llegada de artistas, entrevistas exclusivas y los primeros momentos destacados desde el Kaseya Center en Miami.

México: 19:00 horas (tiempo del centro)

19:00 horas (tiempo del centro) España: 02:00 horas del viernes 20 de febrero

02:00 horas del viernes 20 de febrero Argentina : 22:00 horas

: 22:00 horas Chile : 22:00 horas

: 22:00 horas Uruguay : 22:00 horas

: 22:00 horas Paraguay : 22:00 horas

: 22:00 horas Brasil : 22:00 horas

: 22:00 horas Bolivia : 21:00 horas

: 21:00 horas Venezuela : 21:00 horas

: 21:00 horas Perú : 20:00 horas

: 20:00 horas Colombia : 20:00 horas

: 20:00 horas Ecuador: 20:00 horas

¿En qué canales transmiten los Premios Lo Nuestro 2026 EN VIVO hoy 19 de febrero de 2026?

En Estados Unidos, los Premio Lo Nuestro 2026 se transmitirán EN VIVO a través de la señal de Univision, uno de los principales canales de televisión en español del país. Además, los espectadores también podrán seguir la ceremonia mediante la plataforma de streaming ViX, disponible en teléfonos móviles, Smart TV, computadoras y dispositivos conectados, lo que permite ver el evento en línea desde cualquier lugar.

En México, la premiación estará disponible mediante el servicio de streaming ViX, que ofrecerá la transmisión EN DIRECTO para los usuarios en el país. Esta plataforma es la opción oficial para seguir la gala completa, incluyendo la alfombra magenta, las presentaciones musicales y la entrega de premios a los artistas más destacados del año.

En Sudamérica, los fans también podrán ver los Premios Lo Nuestro 2026 a través de ViX, que contará con la señal en vivo para países como Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador y otros territorios de la región. La plataforma permitirá acceder al evento desde múltiples dispositivos, facilitando que los seguidores de la música latina no se pierdan ningún detalle de esta importante ceremonia internacional.