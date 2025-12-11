Dick Van Dyke, uno de los rostros más icónicos del mundo Disney, asegura que sus decisiones de vida fueron claves para llegar con energía a los 100 años, edad que cumplirá este 13 de diciembre. El actor contó que con el paso del tiempo fue entendiendo qué cosas debía cambiar para sentirse mejor física y emocionalmente.

Durante un evento reciente en su casa de Malibu, recordó que, durante décadas, no se dio cuenta de que tenía una personalidad muy propensa a los excesos.

“En realidad fumaba mucho”, dijo según la revista People. “Creo que fue cuando estaba en mis 50 años que me di cuenta de que tenía una personalidad adictiva. Si algo me gustaba, lo hacía en exceso.”

Fue entonces cuando decidió hacer un giro completo en su estilo de vida. “Así que dejé el alcohol, los cigarrillos y todas esas cosas, que probablemente sea la razón por la que todavía estoy aquí”, explicó.

El actor recordó también que conoció a Walt Disney a inicios de los años sesenta y que, aunque era alguien excepcional, su hábito de fumar lo afectó gravemente.

“Era un hombre maravilloso”, recordó Van Dyke. “¡Simplemente fumaba demasiado!”.

El actor contó que en su juventud tenía una personalidad muy propensa a los excesos, lo que lo llevó a luchar contra el alcohol y el cigarrillo. (Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

En 1972 ingresó a un hospital para tratar su alcoholismo, un episodio que decidió compartir públicamente porque quería ayudar a quienes pasaban por lo mismo. “Conocía a mucha gente que no podía salir de eso”, contó.

Recordó también que empezó a beber de forma social tras mudarse a un vecindario donde había fiestas todos los sábados: “Antes de darme cuenta, estaba enganchado. No podía creerlo. Lo mismo me pasó con el cigarro.”

Aunque nunca bebía antes de trabajar, sí afectaba su vida fuera del set: “Un alcohólico pasa de ser un borracho feliz a uno agresivo y luego a alguien infeliz, y yo estaba poniéndome irritable, y lo odiaba.”

Asimismo, reconoció que dejar de fumar fue aún más difícil que abandonar el alcohol. “Fue mucho peor que el alcohol”, recordó. “Me tomó una eternidad.”

Van Dyke asegura que mantenerse activo ha sido fundamental para conservar su fuerza y claridad mental, además de permitirle seguir bailando, algo que todavía disfruta enormemente.

“Todavía trato de ir al gimnasio tres veces por semana”, comentó. “Si falto demasiados días, lo siento: la rigidez empieza a aparecer.”

El actor destaca que el amor de su esposa y el sentido del humor son esenciales para envejecer con alegría. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)

Antes de que eso suceda, se somete a un circuito completo de máquinas: “Empiezo con la máquina de abdominales… Luego hago todas las de piernas, porque son de mis posesiones más preciadas, y después paso a la parte superior del cuerpo.”

El amor también ha sido clave en su vida. “Conocí a Arlene en 2006 y rápidamente se convirtió en mi alma gemela y el amor de mi vida”, escribió sobre su esposa, de 54 años, en un artículo publicado en The Times U. K.

Afirmó que ella es una de las principales razones por las que se mantiene activo y muy animado: “Cada día encuentra una nueva forma de mantenerme en movimiento, optimista y sintiéndome necesitado.”

Para el actor, para envejecer con gracia es fundamental mantener el buen humor.

“A medida que envejezco, he descubierto que la vida es cada vez más una comedia de errores”, agregó. “Así que si no puedes reírte de ti mismo, tienes un gran problema.”

Los papeles más destacados de Dick Van Dyke

La carrera de Dick Van Dyke se define por dos papeles que lo establecieron en la televisión y el cine familiar. Su éxito comenzó en la televisión con Rob Petrie en The Dick Van Dyke Show (1961-1966). Como el escritor principal de un programa de variedades, Petrie permitió a Van Dyke mostrar su maestría en la comedia física y el timing, convirtiendo la serie en un referente de la comedia televisiva.

Años después, regresó como el Dr. Mark Sloan en el drama Diagnosis: Murder (1993-2001), consolidando su estatus de ícono televisivo para varias generaciones.

En el cine, Van Dyke es conocido gracias a dos musicales de fantasía. El más famoso es Bert, el deshollinador y artista en Mary Poppins (1964), donde su energía y carisma en las rutinas de baile lo hicieron inolvidable. Luego protagonizó Chitty Chitty Bang Bang (1968) como el inventor Caractacus Potts.

