Las celebridades más reconocidas a nivel mundial tienen serios problemas cuando quieren tener una vida “normal”. Por suponer, para ti es sencillo visitar cualquier sitio público, pues no contarás con una multitud siguiéndote o pidiéndote fotos, pero no es el mismo caso en los famosos. En esta ocasión, Eminem compartió la terrible experiencia que vivió cuando visitó un mall en compañía de su hija Hailie Jade McClintock.

Debo comentarte que este 7 de agosto, el rapero estrenará ‘STANS’, una película que explorará su exitosa carrera a través de los ojos de sus fanáticos. En esta cinta, el propio Eminem no dudó en compartir un suceso que lo marcó profundamente.

Slim Shaddy cuenta que, en una ocasión, quiso pasar más tiempo con su hija Hailie Jade y el lugar seleccionado fue un centro comercial en Los Ángeles. Sin embargo, esta salida marcó un antes y un después. Fue el detonante que lo llevó a decidir que sería la última vez que asistiría a un lugar público con algún familiar.

“Recuerdo una vez que Hailie y yo fuimos al centro comercial (Los Ángeles). En cada tienda a la que entrábamos, salíamos y había más gente, más gente, más gente. Llegó en un momento en qué pensé, la recogí y le dije: ‘Vamos, niña. Es hora de irnos’”, cuenta Marshall Mathers en su documental.

En su nueva película, Marshall Mathers cuenta detalles de cómo su música influyó en sus fanáticos más leales. (Crédito: @eminem / Instagram)

A pesar de que caminaba más rápido en su intención de escapar de la gente, veía que la multitud se seguía acercando y era inevitable escapar de ella. El artista percibía que sus propios fanáticos lo estaban “echando del centro comercial”.

“Me di cuenta que mi vida había cambiado de verdad. Ya no podía seguir porque tenía que proteger a mi bebé. Fue un momento aterrado. A ella (Hailie) también le dio miedo”, añadió.

Si bien Eminem lo tiene bien grabado en su mente, cuando le pregunta a su hija Hailie, ella afirma que no se acuerda de dicho suceso, pues se entiende que aún era una menor de edad en ese entonces.

Actualmente, Hailie Jade tiene 29 años y está casada con Evan McClintock. (Crédito: @hailiejade / Instagram)

¿De qué trata realmente ‘STANS’, la nueva película de Eminem?

La nueva producción de Eminem está inspirada en su canción ‘Stan’, cuya letra revela detalles sobre un fan obsesivo e inestable. Esta cinta pretende profundizar la conexión emocional y transformadora del rapero y algunos de sus ‘superfans’ que fueron influenciados por su música. Se presentará material inédito y entrevistas originales e íntimas a fin de explicar sobre la imagen pública de esta celebridad.