Este 10 de marzo, Bad Bunny celebró su cumpleaños número 32 consolidado como uno de los artistas más influyentes y mejor pagados del planeta. El cantante puertorriqueño, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, ha construido una carrera meteórica que lo llevó de publicar canciones en internet a dominar las listas globales de música. Aunque el llamado “Conejo Malo” lleva más de una década lanzando música, su impacto internacional creció de forma vertiginosa en los últimos años, posicionándolo como una figura clave de la industria musical y acumulando una fortuna millonaria gracias a sus éxitos, giras mundiales y múltiples proyectos fuera de la música.

En términos de popularidad, el artista puertorriqueño ha marcado cifras históricas. Desde 2020, Spotify lo ha tenido como el artista más reproducido del mundo en cuatro ocasiones: 2020, 2021, 2022 y 2025. Además, se ubica entre los músicos con más oyentes mensuales en la plataforma, alcanzando más de 123 millones, solo por detrás de Bruno Mars, quien lidera ese ranking global.

El éxito de Bad Bunny también se refleja en los premios más importantes de la industria. En los Premios Grammy de 2026, el cantante hizo historia al ganar el galardón a Álbum del Año con Debí Tirar Más Fotos, convirtiéndose en el primer artista en llevarse ese reconocimiento con un álbum completamente en español. Ese mismo año también protagonizó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, donde marcó otro hito al ofrecer una presentación cantada totalmente en español.

Bad Bunny ha logrado construir una fortuna millonaria gracias a sus giras, su música y acuerdos con grandes marcas. | Crédito: JOSH EDELSON / AFP / JOSH EDELSON

Así es la inmensa fortuna de Bad Bunny

El éxito artístico de Bad Bunny se ha traducido en una impresionante fortuna. Según el portal especializado Celebrity Net Worth, el patrimonio neto del cantante alcanza aproximadamente 100 millones de dólares.

Gran parte de ese dinero proviene de su música y, sobre todo, de sus giras internacionales. En 2022 protagonizó dos de los tours más lucrativos del año: El Último Tour del Mundo, que se desarrolló entre febrero y abril y recaudó 116 millones de dólares, y World’s Hottest Tour, que alcanzó los 314,1 millones de dólares con casi dos millones de boletos vendidos, según datos de Billboard Boxscore.

Con millones de fans y récords en plataformas digitales, Bad Bunny continúa dominando la industria musical global. | Crédito: AP/Chris Pizzello / Chris Pizzello

Su gira más reciente, Debí Tirar Más Fotos World Tour, también continúa generando cifras millonarias. De acuerdo con reportes de Billboard, hasta diciembre pasado ya había recaudado 99,1 millones de dólares con más de 630,000 entradas vendidas. Solo los ocho conciertos realizados en enero sumaron 62,5 millones de dólares adicionales y cerca de 409,000 boletos, y la gira aún continuará en 2026 con presentaciones en Asia y Europa.

Además de la música, el cantante ha diversificado sus ingresos con contratos publicitarios y participaciones en el cine. Ha colaborado con marcas internacionales como Adidas y Calvin Klein, y también ha participado en producciones de Hollywood como Bullet Train y Cassandro, así como en la serie Narcos: México. A esto se suman varias propiedades que forman parte de su patrimonio.

