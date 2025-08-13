La última vez que hice una nota sobre Jennifer Lawrence fue en mayo de este año, cuando te informé que ella aseguró que el ser madre influye bastante a la hora de actuar. Ahora te comento que esa misma artista acaba de pronunciarse sobre una decisión que tomó su amiga y colega, Emma Stone. Para ser más exactos, reveló por qué no quería que se afeitara la cabeza para su nueva película. ¿Te interesa conocer el motivo? Entonces, no te vayas de aquí.

Resulta que hace poco la revista Vogue publicó un artículo sobre Emma Stone donde se mencionó que ella, interpretando a ‘Michelle’ en la cinta ‘Bugonia’ (2025) de Yorgos Lanthimos, quedó con la cabeza rapada. Y el hecho de haber aceptado esa situación no fue vista con buenos ojos por Jennifer Lawrence.

Jennifer Lawrence es una actriz y productora de cine estadounidense. (Foto: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis vía Getty Images) / Stephane Cardinale - Corbis

“Realmente no quería que se afeitara la cabeza”, fue lo que escribió la mencionada actriz por correo electrónico, según la citada fuente. “Ya había vivido el corte de pelo de ‘Billie Jean King’”, indicó después la estrella de ‘No Hard Feelings’, haciendo referencia al papel de su amiga en 2017 como la icónica tenista en ‘Battle of the Sexes’.

Cabe mencionar que en el artículo realizado por Vogue también se recalcó que Jennifer Lawrence acabó estando feliz por la decisión tomada por Emma Stone. “La verdad es que se veía preciosa. Lo consiguió”, señaló, siempre por correo electrónico.

Emma Stone es una actriz, actriz de voz y productora de cine y televisión estadounidense. (Foto: Maya Dehlin Spach / FilmMagic / Getty Images) / Maya Dehlin Spach

“No hay mejor sensación en el mundo”

Con respecto a lo que dijo la propia Emma Stone sobre raparse la cabeza, te cuento que expresó que le encantaba su look. “No hay mejor sensación en el mundo. ¿La primera ducha después de raparte? ¡Dios mío, es increíble!”, declaró al medio.

¿Cómo es que el personaje de Emma Stone en ‘Bugonia’ acaba con la cabeza rapada?

Para que tengas en cuenta con más detalle cómo es que Emma Stone llega a raparse en ‘Bugonia’, te digo que, en esa cinta, ‘Michelle’ (su personaje) es una directora ejecutiva farmacéutica que acaba siendo secuestrada por dos conspiranoicos interpretados por Jesse Plemons y Aidan Delbis. Estos hombres creen que el pelo de su rehén debe desaparecer, así que deciden afeitarle la cabeza con una maquinilla eléctrica en el asiento trasero de un Range Rover robado. Todo esto está grabado en película, sin efectos especiales.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí