Cada mañana, sin importar si el cuerpo duele, si la motivación falta o si el día se tuerce desde temprano, Arnold Schwarzenegger sigue entrenando. Y no lo hace por nostalgia de sus años como Mr. Olympia ni por mantener una imagen de estrella de acción. Lo hace por una idea que ha venido desarrollando en su blog Arnold’s Pump Club, donde reflexiona sobre por qué, incluso a punto de cumplir 79 años, el ejercicio ya no es una meta con fecha de caducidad, sino algo mucho más profundo. Según cuenta, durante años la gente le ha hecho siempre la misma pregunta: por qué sigue entrenando. Pero su respuesta no es la que muchos esperan, porque no tiene que ver con el pasado, ni con la apariencia, ni siquiera con la disciplina en sí misma. Tiene que ver con otra cosa que, poco a poco, ha ido entendiendo él mismo.

“Ahora tengo casi 79 años. Las preguntas surgen con más frecuencia, no con menos”, escribe Schwarzenegger. Y añade que, después de años escuchando esas dudas, entendió algo importante: “no me preguntan por mí. Me están contando algo sobre ellos mismos”. Para él, muchas personas ven el ejercicio como algo temporal, un proyecto con inicio y final: “un número en una balanza. Un verano. Una boda. Y una vez que lo alcanzas… te detienes”. Esa mentalidad, explica, es la que hace que no comprendan por qué él sigue entrenando cada día.

Arnold Schwarzenegger afirma que su motivación no es la apariencia, sino la “victoria diaria” que consigue al mantenerse activo. | Crédito: Instagram @schwarzenegger

El exfisicoculturista critica ese enfoque porque, en su opinión, la industria del fitness lo ha reforzado durante años. “Retos de seis semanas. Transformaciones de doce semanas. Fotos del antes y el después”, señala, como ejemplo de un sistema que enseña a pensar en objetivos cerrados. El problema, dice, es que la salud no funciona así. De hecho, recuerda que “aproximadamente el 80% de las personas que bajan de peso lo recuperan”, no por falta de esfuerzo, sino porque consideran que ya han terminado el proceso.

Schwarzenegger también apunta a la ciencia detrás de los hábitos. Explica que formar uno no es inmediato: “la investigación reveló que el promedio era de 66 días, y el rango real oscilaba entre 18 y 254 días”. Es decir, muchas personas abandonan justo cuando el cambio empieza a consolidarse. “Se detienen justo en el medio del proceso”, escribe, cuando en realidad es la etapa más importante.

Por eso insiste en cambiar la forma de medir el progreso. “Empezar tu programa es un triunfo. Entrenar cuando querías quedarte en la cama es un triunfo”, afirma. Para él, el problema es que la mayoría solo espera ver resultados grandes y visibles, y cuando no llegan rápido, concluyen que nada funciona. “La mayoría de la gente pasa de largo sin darse cuenta, camino a rendirse”, advierte.

La verdadera razón por la que Arnold Schwarzenegger no deja de entrenar cada día

La clave, sin embargo, aparece en otro punto de su reflexión. “Así pues, volvemos a la pregunta: ¿Por qué sigo entrenando?”, plantea. Y su respuesta empieza a tomar forma: “Porque funciona. Todos los días, de maneras que se acumulan con el tiempo hasta convertirse en algo que la mayoría de la gente nunca llega a experimentar”.

Arnold Schwarzenegger insiste en que el verdadero progreso se construye con constancia, no con metas de corto plazo. | Crédito: Instagram @schwarzenegger

Y es ahí donde deja caer la idea central de su filosofía. “Sigo adelante porque, pase lo que pase, por mucho que me duela, consigo una victoria cada día”, escribe. Para él, esa victoria puede ser grande o pequeña, pero siempre existe. “Algunos días, la victoria es un buen entrenamiento. Otros días, la victoria es simplemente haber ido cuando no tenía ganas”, explica.

Al final, lo resume en una idea que cambia por completo la forma de entender el ejercicio: “Una vez que entiendes que no hay una línea de meta, dejas de perder. Dejas de volver a empezar. Simplemente sigues adelante. Semana tras semana. Victoria tras victoria”. Y en esa idea, según Schwarzenegger, está la verdadera razón por la que no ha dejado de entrenar ni un solo día.

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