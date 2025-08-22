Exactamente doce meses después de haber solicitado el divorcio de Ben Affleck, Jennifer Lopez demuestra que la vida sigue y que está más activa que nunca. La estrella, que en julio cumplió 56 años, ha sabido transformar un capítulo difícil en una etapa de crecimiento personal y profesional, enfocándose en lo que más disfruta: su carrera artística y el contacto con sus fans.

Según reveló una fuente a People, la cantante y actriz se ha sentido revitalizada gracias a su “Up All Night Tour”, que la llevó este verano a recorrer estadios en distintos países.

“Se lo ha pasado genial este verano. Le encantaba conectar con fans de todo el mundo. La gira fue increíble. Ha sido un gran enfoque para ella. Ha estado haciendo lo que realmente disfruta”, aseguró la fuente.

Jennifer Lopez está enfocada en su carrera un año después de divorciarse de Ben Affleck, disfrutando de giras y nuevos proyectos. | Crédito: Mariano Regidor / Redferns / Getty Images / Mariano Regidor

Una nueva etapa en su carrera

El 2025 arrancó con fuerza para JLo. Tras haber finalizado oficialmente su divorcio en enero, la artista no tardó en volcarse en proyectos profesionales. Ese mismo mes asistió al estreno mundial de ‘Kiss of the Spider Woman’ en el Festival de Cine de Sundance, película que coprotagoniza junto a Diego Luna y Tonatiuh.

Para Jennifer Lopez, se trata de un sueño cumplido, pues confesó durante una sesión de preguntas y respuestas que había estado “esperando este momento toda mi vida”. La cinta se estrenará en cines el próximo 10 de octubre y marca su primera incursión en el género musical.

Además, JLo ya está lista para sorprender con ‘Office Romance’, una comedia romántica de Netflix dirigida por Ol Parker, donde compartirá créditos con Brett Goldstein, Betty Gilpin, Tony Hale y Amy Sedaris. Y como si fuera poco, también protagonizará y producirá 'La última señora Parrish’, adaptación de la novela de Liv Constantine, bajo la dirección de Robert Zemeckis.

Jennifer Lopez estrenará en octubre 'The Kiss of the Spider Woman' y prepara su próxima comedia romántica para Netflix.| Crédito: Jennifer Lopez / YouTube

Entre premios y reconocimientos

El inicio de año también le trajo reconocimientos. En enero, fue honrada con el Legend and Groundbreakers Award de Variety por su trayectoria y por su papel en la película 'Unstoppable’, donde trabajó junto a Matt Damon y el propio Ben Affleck como productores.

Durante su paso por el Festival Internacional de Cine de Toronto, mientras promocionaba ese filme, Jennifer Lopez habló sobre las “dinámicas complicadas de la vida”, reflexionando de manera indirecta sobre el proceso que atravesaba en su vida personal.

El poder de la música y el escenario

Su reciente gira por Europa, que arrancó el 9 de julio en Galicia y concluyó el 12 de agosto en Cerdeña, ha sido otro de sus motores. Los conciertos, llenos de energía y nostalgia, la han mostrado más fuerte y cercana a su público que nunca.

Para cerrar el año, Jennifer ya anunció una residencia en Las Vegas en el Colosseum del Caesars Palace, que se extenderá del 30 de diciembre al 3 de enero, con nuevas fechas en marzo de 2026.

Según una fuente, Jennifer Lopez se siente feliz, agradecida y conectada con sus fans tras un año lleno de cambios y éxitos. | Crédito: Michael Tran / AFP

Una vida agradecida

Más allá de los escenarios y las cámaras, Jennifer Lopez no pierde de vista su faceta como madre de los gemelos Max y Emme, de 17 años. Según la fuente cercana, hoy se siente “muy feliz y agradecida por su vida”, dejando claro que, aunque el divorcio fue un momento difícil, ha logrado enfocarse en lo que le da plenitud.

En definitiva, a un año de haber cerrado su historia con Ben Affleck, Jennifer Lopez brilla con la misma intensidad que en sus mejores épocas, demostrando que sabe reinventarse y seguir adelante con éxito.

