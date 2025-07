En agosto de este año, los Jonas Brothers iniciarán una nueva gira. Estoy hablando de ‘Jonas20: Greetings from Your Hometown’, que, según dijo Joe Jonas el mes pasado, contará con presentaciones diferentes a las de ocasiones anteriores. Debido a la cercanía del inicio del tour, los tres hermanos están atendiendo a la prensa y recientemente han revelado la frecuencia con la que les mienten a sus hijas. ¿Quieres saber qué dijeron? Pues entonces no te vayas de esta nota.

De acuerdo a People, Kevin, Joe y Nick conversaron con el presentador Josh Scherer hace poco. Ahí abordaron temas relacionados a la banda (así como mencionaron la gira, también hablaron sobre su nuevo álbum ‘Greetings From Your Hometown’), pero aquí solo nos vamos a centrar en el momento en que hablaron acerca de las mentiras y la paternidad.

Las hijas que tienen los Jonas Brothers

Sí, los tres hermanos famosos ya son padres. En el caso de Kevin, él tiene dos hijas (Valentina, de 8 años, y Alena, de 11) con Danielle Jonas. Joe, por otro lado, también tiene dos hijas (Delphine, de 3, y Willa, de 5) con su exesposa Sophie Turner. Finalmente, Nick tiene una hija llamada Malti (de 3) con Priyanka Chopra Jonas.

Los Jonas Brothers es un grupo estadounidense de música pop rock originario de Wyckoff, Nueva Jersey. (Foto: Mauricio Santana / Getty Images)

“Trato de no mentirles en absoluto”, comenzó diciendo Nick, antes de que Kevin compartiera rápidamente: “Mentí mucho”. Luego el menor de los tres subrayó: “A veces hay que ofrecer una verdad alternativa, (o) un camino diferente, porque, ya sabes, no es algo tan grave como para que la casa se derrumbe, pero algo pequeño, como sobornar a un niño de 3 años y medio para que deje el iPad, sí es un problema. Requiere mucha concentración y confianza en uno mismo”.

La banda Jonas Brothers está compuesta por tres hermanos: Kevin, Joe y Nick Jonas. (Foto: Kevin Mazur / Getty Images for Live Nation)

Tras ello, Joe expresó que intenta no mentirles a sus hijas. “Es decir, no están viendo esto, pero, ya sabes, hay algunos personajes que nos regalan a todos y que podrían creer que existen. Creo que sería una mentira sana”, indicó. Sin duda, los tres hermanos se esfuerzan bastante por ser los mejores padres para sus pequeñas.

Todas las presentaciones de los Jonas Brothers en la gira ‘Jonas20: Greetings from Your Hometown’

10 de agosto - East Rutherford – Metlife Stadium

12 de agosto - Bristow – Jiffy Lube Live

14 de agosto - Camden – Freedom Mortgage Pavilion

15 de agosto - Virginia Beach – Veterans United Home Loans

17 de agosto - Hershey – Hersheypark Stadium

18 de agosto - Bethel – Bethel Woods Center for the Arts

19 de agosto - Syracuse – Empower Federal Credit Union Amphitheater at Lakeview

21 de agosto - Toronto – Rogers Centre

23 de agosto - Boston – Fenway Park

24 de agosto - Saratoga Springs – Broadview Stage at SPAC

26 de agosto - Tinley Park – Credit Union 1 Amphitheatre

28 de agosto - Detroit – Little Caesars Arena

30 de agosto - Rogers – Walmart AMP

31 de agosto - Dallas – Dos Equis Pavilion

04 de septiembre - Chula Vista – North Island Credit Union Amphitheatre

06 de septiembre - Inglewood – Intuit Dome

13 de septiembre - West Valley City – Utah First Credit Union Amphitheatre

18 de septiembre - Vancouver – Rogers Arena

20 de septiembre - Portland – Moda Center

22 de septiembre - Seattle – Climate Pledge Arena

25 de septiembre - San Francisco – Chase Center

26 de septiembre - Sacramento – Golden 1 Center

27 de septiembre - Anaheim – Honda Center

28 de septiembre - Phoenix – PHX Arena (formerly Footprint Center)

30 de septiembre - Albuquerque – Isleta Amphitheater

02 de octubre - Denver – Ball Arena

05 de octubre - Des Moines – Wells Fargo Arena

06 de octubre - Omaha – CHI Health Center Omaha

07 de octubre - Kansas City – T-Mobile Center

08 de octubre - Saint Louis – Enterprise Center

10 de octubre - Saint Paul – Xcel Energy Center

12 de octubre - Milwaukee – Fiserv Forum

14 de octubre - Nashville – Bridgestone Arena

16 de octubre - Tulsa – BOK Center

17 de octubre - Austin – Moody Center ATX

18 de octubre - San Antonio – Frost Bank Center

19 de octubre - Houston – Toyota Center

22 de octubre - Tampa – Amalie Arena

24 de octubre - Sunrise – Amerant Bank Arena

26 de octubre - Orlando – Kia Center

28 de octubre - Atlanta – State Farm Arena

29 de octubre - Raleigh – Lenovo Center

01 de noviembre - Lexington – Rupp Arena

02 de noviembre - Indianapolis – Gainbridge Fieldhouse

04 de noviembre - Knoxville – Food City Center

05 de noviembre - Charlotte – Spectrum Center

06 de noviembre - Columbia – Colonial Life Arena

08 de noviembre - Columbus – Schottenstein Center

09 de noviembre - Buffalo – KeyBank Center

11 de noviembre - Cleveland – Rocket Arena

12 de noviembre - Pittsburgh – PPG Paints Arena

