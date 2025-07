Hace unos meses te mencioné que Benny Blanco ha tenido la oportunidad de trabajar con artistas de talla mundial debido a su carrera como productor y compositor musical. Entre esas estrellas figura su futura esposa, Selena Gomez, con quien de hecho sacó un álbum este año (‘I Said I Love You First’). Te comento todo esto porque recientemente él hizo una sorpresiva confesión relacionada a su trabajo. Para que sepas qué dijo exactamente, lee esta nota.

Con el fin de darte la información precisa, te recalco que el jueves 10 de julio participó en el pódcast ‘Therapuss with Jake Shane’. Ahí Benny abordó varios temas con el presentador, pero en esta ocasión solo nos vamos a centrar en lo que motivó la creación de esta nota.

Resulta que Blanco, a la hora de hablar sobre su catálogo de música, admitió que, en ocasiones, no se acuerda en qué canciones ha trabajado, a tal punto de tener que usar una conocida aplicación para saber el nombre del éxito musical.

Benjamin Joseph Levin, conocido profesionalmente como Benny Blanco, nació el 8 de marzo de 1988. (Foto: Christopher Polk / Billboard vía Getty Images)

“La primera canción pop importante en la que trabajé fue Britney Spears”, comenzó diciendo. “A veces estoy en un restaurante y pienso: ‘¡Dios mío, esta canción es buenísima!’. La busco en Shazam, y luego es mi propia canción”, aseguró.

Benny Blanco y Selena Gomez anunciaron su compromiso en diciembre de 2024. (Foto: Roger Kisby / Getty Images for Netflix)

“Soy viejo y no recuerdo nada”

Al ser consultado por qué no se acuerda de sus temas, él dijo: “Soy viejo y no recuerdo nada. Y he hecho cientos de canciones que han salido”. Luego agregó que ha estado en el negocio musical durante 16 años y comparó ello con poder recordar a todos los que Jake Shane entrevistó en su pódcast, si lo hubiera estado haciendo durante tanto tiempo. Si en caso quieres ver la entrevista completa, esta es tu oportunidad para hacerlo.

Canciones destacadas en las que ha trabajado Benny Blanco

‘Love Yourself’ de Justin Bieber (coescrita y producida)

‘Diamonds’ de Rihanna (coescrita y producida)

‘Tik Tok’ de Kesha (producida)

‘Circus’ de Britney Spears (coescrita y producida)

‘Moves Like Jagger’ de Maroon 5 (producida)

‘Eastside’ de Benny Blanco, Halsey y Khalid (coescrita y producida)

‘Bad Decisions’ de Bnny Blanco, BTS y Snoop Dogg (coescrita y producida)

‘Lonely’ de Justin Bieber y Benny Blanco (coescrita y producida)

‘I Found You’ de Benny Blanco y Calvin Harris (coescrita y producida)

‘Graduation’ de Juice WRLD y Benny Blanco (coescrita y producida)

‘Same Old Love’ de Selena Gomez (coescrita y producida)

‘Payphone’ de Maroon 5 (coescrita y producida)

‘I Can’t Get Enough’ de Benny Blanco, J Balvin, Selena Gomez y Tainy (coescrita y producida)

‘Unlearn’ de Benny Blanco y Gracie Abrams (coescrita y producida)

‘Teenage Dream’ de Katy Perry (coescrita y producida)

‘Castle on the Hill’ de Ed Sheeran (producida)

