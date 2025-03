Ben Affleck no fue el único sorprendido cuando el FBI apareció en la puerta de su casa en Los Ángeles a principios de año. Al parecer, ni siquiera los propios agentes tenían del todo claro el motivo de la visita. Ahora, el actor finalmente rompe el silencio y cuenta qué pasó realmente aquella extraña mañana.

“Resulta que, de hecho, el FBI visitó mi casa. Pero esto es bastante revelador, ¿verdad?”, dijo Affleck, de 52 años, durante una entrevista con GQ. “Así que llego a casa y veo que hay una historia con fuentes que dicen: ‘Oye, el FBI estuvo en tu casa’. Yo estaba como, ‘Bueno, esto es extraño’”.

Affleck reaccionó como cualquiera lo haría: tomó el teléfono y contactó directamente al FBI.

Ben Affleck recorcó la visita del FBI a su casa en Los Ángeles a prinicipios de este año. | Crédito: SUZANNE CORDEIRO / AFP

“Les llamo y digo, ‘Oye, FBI, ¿estuvieron en mi casa? ¿Quieren hablar conmigo?’. ‘Oh, no lo sabemos’. Y me transfieren”, recordó el actor. “Finalmente, alguien que es realmente responsable de lo que estaba sucediendo fue como, ‘Oh, no teníamos idea de que esa era tu casa’”, agregó.

Según el actor de 52 años, la explicación fue simple y realmente no le afectó en absoluto.

“Hubo una intrusión en la casa de un funcionario federal en esa área. Entonces, el FBI fue por la zona y tocó el timbre de quienes vivían allí”, contó. “Pero como hay fotógrafos sentados afuera y estos chicos tienen sus chaquetas del FBI puestas, entonces era como: El FBI ha visitado tu casa”.

El 12 de enero, TMZ reportó en primicia que el FBI había sido visto en la casa de Affleck, sugiriendo que investigaban un incidente con un dron privado. Sin embargo, el actor desmintió esta versión en la entrevista con GQ.

Ben Affleck le dijo a su hijo de 13 años que tenía que trabajar para comprar unas zapatillas de 6.000 dólares. | Crédito: IG gotsole

“Quien escribió la historia inventó algo sobre cómo estaba relacionado con una investigación acerca de un dron que supuestamente se estrelló contra uno de los helicópteros a dos o tres millas de Mandeville Canyon”, señaló. “Resulta que no, no se trataba de eso. De hecho, estábamos muy lejos de donde estaba el dron. Así que es como: Has visto este evento sobre el FBI en mi casa. No tenía idea. Mi única participación fue seguirlo, averiguarlo”.

El FBI emitió un comunicado en ese momento, confirmando que Affleck no tenía problemas con la ley.

“Miembros del grupo de trabajo Ground Intercept del FBI están llevando a cabo actividades en el área del incendio de Palisades en relación con la actividad no autorizada de drones”, dijo un portavoz del FBI a Page Six en ese momento. “Los agentes y nuestros socios locales pueden ser visibles por todo el área, incluso en varias residencias, por esta razón”.