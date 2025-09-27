Así como varios usuarios estuvieron comentando acerca de la presión que Travis Kelce ha recibido de su madre Donna tras su compromiso con Taylor Swift, también hubo internautas que se dedicaron a hablar sobre una supuesta mala relación entre el jugador de fútbol americano y Andy Reid. Es por esa razón que el deportista salió a desmentir los rumores de que podría haber problemas con el entrenador en jefe de los Kansas City Chiefs. En esta nota averiguarás cómo lo hizo exactamente.

Para que entres en contexto rápidamente, te comento que los rumores de una supuesta pelea empezaron después de que Kelce y Reid tuvieron una acalorada confrontación al margen de la cancha del MetLife Stadium, justo antes del medio tiempo durante el juego entre los Kansas City Chiefs y los New York Giants, que se disputó el 21 de septiembre.

Travis Kelce es un jugador profesional estadounidense de fútbol americano. Juega en la posición de ‘tight end’ y actualmente milita en los Kansas City Chiefs de la National Football League. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

Pero todo ya está aclarado, pues Travis Kelce, en una nueva entrevista publicada por The Kansas City Star, desmintió los rumores. “Me encanta ese tipo”, empezó diciendo el jugador de fútbol americano sobre el entrenador en jefe del equipo que defiende en la actualidad.

Andy Reid es el entrenador en jefe de los Kansas City Chiefs de la NFL (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP) / TIMOTHY A. CLARY

“Creo que lo que mejor hace el entrenador Reid es…”

“No hay nada fuera de este edificio que me haga sentir diferente. Sabemos exactamente las intenciones del otro. Creo que lo que mejor hace el entrenador Reid es retar a los chicos a dar lo mejor de sí mismos, y eso me encanta. Definitivamente me ayudó a llevar mi juego a otro nivel ese partido”, agregó.

El gran altercado que protagonizaron en el Super Bowl LVIII

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que aparecen imágenes de Travis y Andy discutiendo en televisores y redes sociales. Un claro ejemplo de ello es lo que pasó en febrero de 2024, exactamente en el Super Bowl LVIII (en el que los Chiefs vencieron a San Francisco 49ers). En aquel entonces, el futuro esposo de Taylor Swift, frustrado por su poca participación en la primera parte del juego, salió del campo y empujó al entrenador antes de ser detenido por uno de sus compañeros.

