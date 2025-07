Mandela Bellamy, actriz de Orange Is the New Black, sorprendió a muchos al revelar en TikTok que estaba sin hogar mientras participaba en la popular serie de Netflix.

Mediante sus redes sociales, mostró una imagen suya en un evento, tomada por Getty Images, y explicó: “Quiero que todos entiendan que en esta foto hay una mujer sin hogar. La única razón por la que pude pagar un publicista es porque, obviamente, no estaba pagando alquiler. Nunca sientas celos de nadie”.

En un video anterior, contó que durante el rodaje vivía en un refugio para mujeres en Brooklyn. “Una de las razones por las que no vuelvo a ver los episodios es porque, a veces, al verme en cámara, recuerdo que ese día no sabía dónde iba a dormir”, dijo.

A pesar de asistir a eventos con celebridades y millonarios, su realidad era muy diferente.

La actriz contó que asistía a eventos con celebridades mientras no tenía un lugar fijo para dormir. (Foto: @missjoy626 / TikTok)

“Es un negocio muy cruel. Los artistas lo hacen con mucho amor, por más duro que sea”, comentó. “Brindaba con champán en clubes privados con los más ricos, pero tenía que volver al refugio antes de las 10 p.m. para no perder mi cama”.

Bellamy aseguró que tanto sus compañeros de elenco como su agente estaban al tanto de que ella no tenía dónde vivir.

Cabe agregar que Bellamy no es la única del elenco que pasó por esta situación. Jackie Cruz, quien interpretó a “Flaca”, también vivió en situación de calle cuando era adolescente según contó en entrevista con MSNBC.

Kimiko Glenn, otra compañera, denunció en 2020 los bajísimos pagos que recibe por regalías de la serie, a pesar de su éxito mundial.

Bellamy explicó que podía pagar un publicista solo porque no gastaba en alquiler y pidió no idealizar las apariencias. (Foto: Sylvain Gaboury / Patrick McMullan vía Getty Images)

La actriz señaló que sus compañeras de reparto tampoco fueron compensadas de manera justa. (Foto: Netflix)

Bellamy explicó en un correo enviado al medio The Daily Dot que sus compañeros de reparto en Orange is the New Black no fueron compensadas de forma justa. Ella cree que esto se debió en gran parte a que la serie fue creada por y protagonizada por mujeres.

Su caso conmovió a muchos seguidores, quienes dejaron mensajes de apoyo y reflexiones sobre los prejuicios hacia las personas sin hogar.

Una persona escribió: “Dios, vivimos en una sociedad distópica”. Otra usuaria comentó: “Yo también fui una actriz sin hogar. Te vemos y te escuchamos”.

Un tercero agregó: “Ojalá más personas contaran sus historias. Los estereotipos sobre las personas sin hogar son muy ofensivos, y tú eres prueba viviente de que no siempre son ciertos”.

De qué trata Orange Is the New Black

Orange Is the New Black se centra en la vida de Piper Chapman, una mujer de clase media alta que es sentenciada a 15 meses en una prisión federal de mínima seguridad en Litchfield, Nueva York.

Su condena se debe a un delito que cometió una década antes, transportando dinero de drogas para su exnovia, Alex Vause. La serie sigue a Piper mientras se adapta a la vida en prisión, enfrentándose a una diversidad de personajes con sus propias historias.

La trama explora temas como la raza, la sexualidad, la corrupción y la amistad. A través de flashbacks, la serie revela las vidas de las prisioneras antes de su encarcelamiento, mostrando cómo llegaron a Litchfield y cómo el sistema afecta sus vidas.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí