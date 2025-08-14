El anuncio del nuevo disco de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, no solo generó emoción entre sus fans, sino que también provocó un debate inesperado en México. Horas después de que la cantante revelara la portada, empezaron a circular comparaciones con una famosa fotografía de Dolores del Río, leyenda del Cine de Oro y una de las primeras latinas en triunfar en Hollywood.

En redes sociales, la fotografía de Swift fue acusada de inspirarse en la estética de una de las imágenes más reconocidas de la actriz mexicana, destacando las similaridades en la pose, la vestimenta y la atmósfera.

Las comparaciones se difundieron rápidamente después de que Swift compartiera la portada y la lista de canciones de su próximo álbum, previsto para el 3 de octubre.

Taylor Swift (2025) // Dolores del Rio (1952) pic.twitter.com/1YxUqero36 — trendo.mx (@trendomexico) August 14, 2025

En México, los usuarios exigieron que se reconozca la figura de Dolores del Río, ya que para muchos verla asociada, sea intencional o no, con una superestrella como Taylor Swift tiene un gran valor.

Otros usuarios, en cambio, rechazaron las acusaciones y defendieron que el arte es un ciclo continuo donde las coincidencias son inevitables.

Cabe agregar que Swift habló sobre su nuevo trabajo en el podcast New Heights Show, junto a su pareja Travis Kelce, campeón del Super Bowl, y su cuñado Jason Kelce.

Durante la charla con Travis Kelce, Taylor Swift anunció su nuevo álbum The Life of a Showgirl. (Foto: New Heights / YouTube)

La cantante reveló que compuso y grabó gran parte del álbum mientras estaba de gira por Europa con The Eras Tour. “Mientras estaba de gira, también estaba trabajando. Me sigue sorprendiendo pensar que lo hice en medio de todo eso. Me encanta, me encanta muchísimo. Amo la música”, aseguró.

Lo que debes saber sobre Dolores del Río

Dolores del Río fue una actriz mexicana que triunfó en el cine mudo de Hollywood en los años 20 y 30. Fue la primera latinoamericana en convertirse en una estrella internacional.

En la década de 1940, Dolores regresó a México para convertirse en una de las figuras más importantes de la Época de Oro del cine mexicano. Protagonizó películas icónicas como Flor Silvestre y María Candelaria, que la consolidaron como una diva en su país y le valieron el aplauso de la crítica internacional.

La controversia con Swift recordó el lago de Dolores del Río, reconocida como pionera de las latinas en Hollywood y símbolo del cine mexicano. (Foto: Screen Archives / Getty Images) / Screen Archives

Su carrera se extendió por casi 60 años, incluyendo trabajos en teatro y televisión. Fuera de las pantallas, fue promotora del arte y la cultura en México.

Su legado es tan significativo que fue enterrada con honores en la Rotonda de las Personas Ilustres.

