Hablar de Adam Sandler es relacionarlo por su carisma y las extravagantes prendas que usa en galas importantes relacionadas al mundo del cine. Como se sabe, el actor de 58 años es un fanático de la ropa relajada y ha creado un estilo propio con ella. Sin embargo, recientemente fue visto usando trajes elegantes, rompiendo con su habitual tradición.

Por suponer, durante la premiere de ‘Happy Gilmore 2′ , la celebridad optó por usar una camisa de estilo hawaiana, unos pantalones cortos naranjas y unos tenis blancos. Parece que este estilo de vestimenta lo aplicaría en cualquier evento público, pero no fue así.

Durante el 82.ª edición del Festival de Cine de Venecia, Adam lució un clásico esmoquin negro con camisa blanca negra y corbatín negro. No fue el único que se mostró elegante en esta ocasión, ya que su esposa Jackie y sus hijas Sadie y Sunny también optaron por unos vestidos que se complementaban a la perfección.

Adam Sandler asistió al Festival de Cine de Venecia junto a su esposa Jackie y sus dos hijas, Sadie y Sunny. (Crédito: Getty Images)

Si pensabas que eso fue lo único, el actor también tuvo en mente un look especial para la alfombra roja de esta importante ceremonia. Fue visto con un conjunto azul marino y unas zapatillas negras de cuero. Esta vez, no optó por llevar corbata, ya que quiso sentirse más “relajado”.

La razón de su participación en este festival se relaciona al estreno de su próxima película ‘Jay Kelly’, que estará disponible en Netflix el 5 de diciembre. Es importante mencionarte que también contará con la aparición de George Clooney.

Este fue el segundo traje que uso Adam Sandler en la 'red carpet' de este festiva. Fiel a su estilo. (Crédito: Getty Images)

Su esposa siempre apoyó sus looks

Pese a que Adam Sandler ha recibido distintas opiniones por su estilo de ropa que usa durante estas galas especiales, hay una persona que siempre lo apoya y, es más, está contenta que demuestre su verdadera faceta personal: su esposa Jackie.

El reconocido actor aún recuerda cómo su esposa lo defendió cuando alguien le recomendaba que usara prendas adecuadas para la ocasión.

“Incluso de jóvenes, otros decían: ‘¿Te pondrías algo mejor? Tu esposa viste de maravilla’. Mi esposa decía: ‘Así se siente cómodo. Déjalo, Déjalo en paz", fueron sus palabras de Adam durante una entrevista concedida a Complex.

