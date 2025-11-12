Luego de haber dado su respuesta a los rumores sobre una posible nominación al Oscar, Adam Sandler ha vuelto a llamar la atención. Esta vez por afirmar que ha sido “horrible” para él tener que usar trajes en la gira de prensa de ‘Jay Kelly’, su más reciente película.

En diálogo con Entertainment Tonight, el artista de 59 años reconoció que se ha visto en la obligación de vestir de manera elegante más veces de lo habitual, y eso no le ha agradado para nada. En definitiva, él se siente más cómodo usando ropa casual.

Adam Sandler es un comediante, actor, escritor, cantante y productor estadounidense. (Foto: VALERIE MACON / AFP) / VALERIE MACON

“No me gusta esta sensación”

“Ha sido horrible. No me gusta esta sensación”, comenzó diciendo Adam Sandler sobre el usar trajes en la gira de prensa de ‘Jay Kelly’. “Creo que solo tengo tres trajes diferentes, y uno de ellos no me gusta”, agregó, antes de recalcar que no le agrada ninguna parte de ningún traje.

“No soporto los pantalones. No soporto las chaquetas, las camisas estúpidas. Las odio todas”, manifestó después el actor, que, en la mencionada cinta interpreta a ‘Ron’, el representante de ‘Jay Kelly’ (personaje que ‘da vida’ George Clooney).

George Clooney y Adam Sandler en el estreno de la noche de apertura de AFI de ‘Jay Kelly’ en el Teatro Chino TCL en Hollywood, California, el 23 de octubre de 2025. (Foto: VALERIE MACON / AFP) / VALERIE MACON

¿De qué trata ‘Jay Kelly’?

‘Jay Kelly’ es una película dirigida por Baumbach, que está protagonizada por Adam Sandler, George Clooney, Laura Dern y Billy Crudup. La cinta trata de ‘Jay Kelly’ y su devoto representante ‘Ron’, quienes viajan a Europa y, en el camino, “se ven obligados a afrontar las decisiones que han tomado, las relaciones con sus seres queridos y el legado que dejarán”, según una sinopsis citada por People.

Películas destacadas de Adam Sandler

‘Billy Madison’ (1995)

‘Happy Gilmore’ (1996)

‘The Wedding Singer’ (1998)

‘Big Daddy’ (1999)

‘Punch-Drunk Love’ (2002)

‘50 First Dates’ (2004)

‘The Longest Yard’ (2005)

‘Click’ (2006)

‘Reign Over Me’ (2007)

‘Grown Ups’ (2010)

‘Just Go with It’ (2011)

‘Hotel Transylvania’ (2012)

‘Blended’ (2014)

‘Uncut Gems’ (2019)

‘Hustle’ (2022)

‘Jay Kelly’ (2025)

