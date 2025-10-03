A comienzos del mes de agosto, te informé que George Clooney halagó a Adam Sandler, asegurando que él no es solo un buen comediante, sino que también es un excelente actor, y a esa conclusión muchas personas han llegado recientemente. Todo por su gran trabajo interpretando a ‘Ron’ en ‘Jay Kelly’. Su actuación es tan buena que hay rumores de una posible nominación al Oscar, y el propio artista de 59 años ha demostrado que sabe lo que se está comentando.

El último 29 de septiembre fue el estreno de la mencionada película en la ciudad de New York. El protagonista de ‘Happy Gilmore 2’ asistió a dicho evento en compañía de su esposa Jackie Sandler y sus hijas Sadie y Sunny, y se dio un tiempo para conversar con People sobre el tema en cuestión.

Adam Sandler es un comediante, actor, escritor, cantante y productor estadounidense. (Foto: Stefano RELLANDINI / AFP) / STEFANO RELLANDINI

“Bueno, es genial y muy amable de parte de todos decir eso (sobre la posible nominación al Oscar), y estoy feliz de haber participado (en la cinta)”, manifestó Adam Sandler. “Mi amigo Noah Baumbach la escribió, prácticamente la armó, consiguió las actuaciones que quería de todos, y estoy orgulloso de participar”, agregó.

Adam Sandler nació el 9 de setiembre de 1966 en Brooklyn, New York, Estados Unidos. (Foto: Tiziana FABI / AFP) / TIZIANA FABI

¿De qué trata ‘Jay Kelly’?

‘Jay Kelly’ es una película dirigida por Baumbach, que está protagonizada por Adam Sandler, George Clooney, Laura Dern y Billy Crudup. La cinta trata de ‘Jay Kelly’ (Clooney) y su devoto representante ‘Ron’ (Sandler’), quienes viajan a Europa y, en el camino, “se ven obligados a afrontar las decisiones que han tomado, las relaciones con sus seres queridos y el legado que dejarán”, según una sinopsis citada por el medio estadounidense.

Las otras películas donde Adam Sandler demostró su faceta dramática

Si bien una nominación al Oscar por su trabajo en ‘Jay Kelly’ sería la primera para Adam Sandler, es necesario mencionar que no es la primera vez que el actor demuestra su faceta dramática. Antes lo hizo en películas como ‘Punch-Drunk Love’ (2002), ‘Reign Over Me’ (2007) y ‘Uncut Gems’ (2019).

