A menos de un mes de la polémica entrevista realizada a Christian Nodal , la periodista mexicana Adela Micha decidió aclarar las dudas y las especulaciones en torno a lo que surgió sobre este acontecimiento. Sin embargo, lo llamativo apareció al revelar que hubo un único acuerdo que mantuvo con el cantante de música regional mexicana antes de realizarse este conversatorio.

Es importante mencionarte que distintos medios mexicanos aseguraron que, después de esta entrevista, Adela y Nodal se distanciaron y dejaron de seguirse en sus respectivas redes sociales, pero esto no fue lo único.

También existió fuertes rumores de que el entorno cercano al actual esposo de Ángela Aguilar le ofreció un monto millonario a la periodista mexicana para que este diálogo no sea difundido. Si bien desmintió dichas afirmaciones, aclaró que sí hubo un detalle que ambos aceptaron en cumplir.

Adela ya había entrevistado a Christian Nodal. No obstante, fue un conversatorio de apenas 20 minutos. (Crédito: La Saga / YouTube)

¿Cuál fue el acuerdo?

Adela mencionó que, en su primera charla con el artista de 26 años, le solicitó que el próximo diálogo debía ser extenso para tratar distintos temas, lo cual pudo conseguirlo, ya que la entrevista superó las dos horas.

“Yo sabía que esta entrevista era relevante. Yo sabía que él tiene una importancia artística porque, al final del día, se le ha relacionado personal y musicalmente con otras artistas que también son muy relevantes para México y América Latina”, dijo en su programa ‘Me lo dijo Adela’.

En su programa 'Me Lo Dijo Adela', la periodista aseguró que el único acuerdo con Nodal fue "hablar de todo". (Crédito: La Saga / YouTube)

La periodista mexicana también afirmó que no existió alguna pauta ni un guion sobre lo que debía preguntarle a Christian Nodal. Al contrario, el único acuerdo entre ambos fue hablar sin restricción alguna.

“Yo en mi desempeño como periodista pregunto de todo, y el que responde tiene el derecho de responder y no responder. Yo le abrí el espacio a Nodal para que hablara, ese fue el acuerdo. Ni modo que yo me sentara frente a él cuando hay tanta especulación, tantos rumores, chismes”, expresó.

Finalmente, la comunicadora expresó que esta entrevista fue totalmente transparente, ya que el diálogo se desarrolló de forma espontánea y ninguno de los participantes se sintió obligado a seguir un formato preestablecido.

