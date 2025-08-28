La periodista mexicana Adela Micha salió al frente para aclarar los rumores que surgieron tras su polémica entrevista con Christian Nodal, conversación que generó titulares en toda Latinoamérica por las confesiones del cantante sobre su expareja Cazzu y su actual esposa Ángela Aguilar.

En declaraciones a Univision, Micha desmintió las especulaciones de que el artista habría intentado detener la entrevista ofreciendo dinero. “Para nada, ¿de dónde sacan esas cosas? Yo pedí una entrevista, él me la dio. Nadie lo obligó a hablar”, expresó la conductora de La Saga.

Christian Nodal confesó a Adela Micha que su relación con Cazzu se enfrió antes de iniciar su historia con Ángela Aguilar. | Crédito: @nodal / Instagram

Otro de los rumores que circuló en redes fue que Nodal la habría dejado de seguir tras la difusión del encuentro. Sin embargo, Micha lo desmintió con contundencia: “La verdad es que nunca nos habíamos seguido antes”, aseguró.

La controversial entrevista mostró a un Nodal vulnerable, reflexionando sobre su relación pasada con Cazzu. El cantante reveló que, aunque intentó salvar la pareja y estar presente para su hija Inti, la conexión amorosa se había desgastado.

“Se acabó la química, éramos como roomies, éramos amigos, muy, muy buenos amigos, pero ya no éramos pareja, ya no existía esa chispa, esa pasión”, dijo.

Tras la polémica entrevista, Adela Micha desmintió que Nodal la hubiera dejado de seguir en redes tras hablar de Cazzu y Ángela Aguilar. | Crédito: @nodal / Instagram

Sin embargo, lo que más generó críticas fue la velocidad con la que inició su relación con Ángela Aguilar. Apenas 21 días después de anunciar su separación con Cazzu, Nodal confirmó su matrimonio con la intérprete mexicana, lo que levantó dudas sobre la línea temporal de ambos romances.

El propio cantante reconoció que fue un proceso apresurado y no dudó en ofrecer disculpas: “Sí, fue súper rápido y pido disculpas, nuevamente, de corazón, a la mamá de mi hija. Yo me mega enamoré, pensé que bastaba con ser honesto, no sabía que me iba a enamorar el mismo mes que terminé”, expresó, arrancando risas de Adela Micha en plena charla.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí