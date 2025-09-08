Brendan Fraser reveló cómo aprendió japonés para su nueva película ‘Rental Family’. (Foto: Leon Bennett / Getty Images for Searchlight Pictures)
Luego de haber desaparecido de Hollywood por un buen tiempo, regresó por todo lo alto interpretando a ‘Charlie’ en la película ‘The Whale’, lo que le permitió ganar su primer Oscar en 2023. Ahora, el actor está en la etapa de promoción de una nueva cinta. Estoy hablando de ‘Rental Family’, donde tuvo que aprender japonés. Precisamente, hace poco se animó a contar cómo fue ese proceso.

El sábado 6 de septiembre, el artista acudió al Festival Internacional de Cine de Toronto para el estreno mundial de la mencionada película. Estando ahí, según , participó en una sesión de preguntas y respuestas, y acabó revelando que de no haber sido por sus habilidades lingüísticas no habría podido cumplir con su trabajo en la cinta.

Si bien él admitió que no es un muy buen estudiante, sí dejó en claro que es “un excelente imitador”, y eso fue suficiente. “Así que lo que tú, por supuesto, no viste a través de la magia de la edición, fue que la gente me daba líneas mientras yo las hacía sonar como si fueran mías”, aseguró.

Brendan Fraser es un actor canadoestadounidense ganador del premio Oscar en 2023 por su rol de ‘Charlie’ en la cinta ‘The Whale’ de Darren Aronofsky. (Foto: Leon Bennett / Getty Images for Searchlight Pictures)
Sus compañeros de elenco japoneses lo cuidaron “muy bien”

Eventualmente, Brendan Frases sostuvo que se volvió “muy bueno en eso muy rápido” y que sus compañeros de elenco japoneses lo cuidaron “muy bien” mientras estaban filmando en Japón, ya que la película se desarrolla en Tokio. En definitiva, los fundamentos que él aprendió como estudiante de actuación fueron cruciales.

Brendan Fraser nació el 3 de diciembre de 1968 en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos. (Foto: Michelle Quance / Variety vía Getty Images)
“Deberíamos poder comunicarnos entre nosotros sin importar qué idiomas hablemos”

“No importa lo que estés diciendo verbalmente, es la intención detrás de eso, y deberíamos poder comunicarnos entre nosotros sin importar qué idiomas hablemos”, dijo. “Creo que si todos lo intentamos, nos entenderemos un poco mejor”, indicó después el actor, en relación a la lección. “Eso es lo que me llevé, y mi gratitud y cariño a todos mis compañeros de reparto”, subrayó.

Cabe señalar que, en ‘Rental Family’, Brendan Fraser ‘da vida’ a “un actor estadounidense que lucha por encontrar un propósito hasta que consigue un trabajo inusual: trabajar para una agencia de ‘familias de alquiler’ japonesa, interpretando papeles de sustituto para extraños”, según una .

