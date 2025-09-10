Muchos conocen a James McAvoy como un excelente actor. De hecho, a lo largo de su carrera artística, ha interpretado personajes que son muy recordados, como el de ‘Charles Xavier’ / ‘Profesor X’. Pero él no solo se limita a actuar. Hace poco debutó en el rol de director y en una reciente entrevista se animó a contar cómo fue su experiencia teniendo ese cargo.

La cinta que le tocó dirigir se llama ‘California Schemin’, que ya tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2025. Precisamente, estando en el estudio de PEOPLE/EW y Shutterstock en el TIFF, él fue entrevistado y ahí habló sobre lo que le tocó vivir por dicho filme.

Según People, James McAvoy admitió que el trabajo como director de la película era “estresante”, pero al mismo tiempo “increíble”, tanto así que con una sonrisa dijo: “Es lo más creativo que he hecho en mi vida”.

James McAvoy hizo su debut como actor cuando era adolescente en ‘The Near Room’. (Foto: Michael TRAN / AFP) / MICHAEL TRAN

“Ahora me encanta contar historias como director”

“Me ha encantado contar historias como actor durante 30 años. Es una extensión de eso. Ahora me encanta contar historias como director porque tengo más herramientas para contarlas. Fue un privilegio”, señaló después.

James McAvoy nació el 21 de abril de 1979 en Glasgow, Reino Unido. (Foto: Ben STANSALL / AFP) / BEN STANSALL

James McAvoy, en aquella entrevista, también indicó que esperaba tener una relación fluida con sus actores a raíz de su tiempo como actor. “Hasta cierto punto lo conseguí”, precisó. “Sí, interpretan un personaje, pero en realidad lo que quiero es que sean ellos: desnudos, abiertos, vulnerables como intérpretes y como personas para que el público pueda ver en su interior. No puedes obligarlos a eso. Así que tienes que crear el espacio para que se conviertan en eso”, añadió.

¿De qué trata ‘California Schemin’?

Si te preguntas de qué trata ‘California Schemin’, te cuento que la película, de acuerdo a People, está basada en una historia real. Trata sobre dos escoceses que se hacen pasar por estadounidenses para convertirse en estrellas del hip-hop.

