Tom Cruise, debido a sus películas de la saga de ‘Mission: Impossible’, se ha ganado la fama de ser un actor capaz de hacer acrobacias impresionantes. El tema es que todo tiene un origen y Rob Lowe se ha animado a decir cómo nació la pasión por hacer acrobacias de su amigo y colega. En las siguientes líneas podrás conocer qué manifestó exactamente.

Ten en cuenta que Rob Lowe, además de tener una carrera en el mundo de la actuación, es el presentador del pódcast ‘Literally!’ de SiriusXM. Justamente, en ese programa, de acuerdo a People, tuvo hace poco como invitado a Ralph Macchio y ahí ambos hablaron sobre una singular anécdota que tuvieron los tres (incluyó a Tom) mientras trabajaban en la película ‘The Outsiders’ (1983) del director Francis Ford Coppola.

Por si no lo sabías, la mencionada cinta es un clásico sobre la mayoría de edad de Coppola. El filme fue protagonizado por Lowe, Macchio, Cruise y una gran cantidad de actores prometedores, como Emilio Estevez y Matt Dillon.

“Siempre que veo a Tom haciendo estas acrobacias increíbles, recuerdo cuando Francis nos hizo, por alguna razón, practicar para ser gimnastas. ¿Recuerdas esto?”, le dijo Rob a Ralph. “Bueno, sí, todos hacían su voltereta hacia atrás. O sea, me salí con la mía como el chico ‘Johnny’, el personaje introvertido. Caminaba solo... No estaba en la pelea, estaba en el hospital”, agregó.

Rob Lowe es un actor de cine y televisión estadounidense. (Foto: Kevin Mazur / Getty Images for Airbnb)

Tras ello, Rob Lowe aseguró que había mucha presión sobre el elenco para aprender a hacer volteretas hacia atrás. Eso, a pesar de los años, no lo olvida. “Y no sé si alguna vez has aprendido una voltereta hacia atrás de pie. Es difícil, da muchísimo miedo”, señaló.

“Tom fue el único que lo hizo”

“Y, por supuesto, solo había una persona: Tom fue el único que lo hizo. Y si ves la película, la película está en marcha y de repente se detiene. Y hay una toma de Tom haciendo una voltereta hacia atrás sin motivo alguno. Y luego la película continúa. Me di cuenta de que ahí fue donde empezó todo para él, sin duda alguna”, recalcó después.

Tom Cruise es un actor y productor de cine estadounidense que ha ganado tres Premios Globo de Oro, un Premio Saturn y una Palma de Oro Honorífica. (Foto: Joe Maher / Getty Images)

A raíz de eso último, Ralph Macchio indicó: “Y luego estuvo bastante motivado desde el primer día. O sea, ese caballero tenía un plan... hace una voltereta hacia atrás y se levanta agarrándose la nuca porque no estoy seguro de que haya aterrizado bien... estaba fuera de cuadro”. Esas palabras motivaron a Rob Lowe a hacer una broma: “Por cierto, tal vez sea un cambio de Texas. Comencemos un rumor ahora mismo de que Tom Cruise en realidad no hace sus acrobacias y tenemos la evidencia y la evidencia es ‘The Outsiders’”.

Se mencionó una impactante escena de ‘Mission: Impossible - The Final Reckoning’

Pero tanto el presentador de ‘Literally!’ como Ralph saben que Tom Cruise realmente hace sus acrobacias. Una de las más comentadas recientemente es la que realizó en ‘Mission: Impossible - The Final Reckoning’, donde llegó a lanzarse en paracaídas (que se quemaba) desde un avión. “Justo cuando crees que lo has visto todo, el paracaídas en llamas... Me duele el estómago”, señaló Rob.

Tom Cruise recibirá un Oscar honorífico

Tom Cruise, a lo largo de su carrera como actor, ha sido nominado a los Oscar en cuatro ocasiones y en ninguna se llevó la estatuilla. Lo bueno para él es que pronto podrá tener una en casa, ya que recibirá un Premio Honorífico de la Academia en los Governors Awards del 16 de noviembre, junto a Debbie Allen y Wynn Thomas.

“Cruise, uno de los actores más reconocidos y taquilleros de todos los tiempos, ha sido un firme defensor de la experiencia teatral y ayudó a impulsar a la industria durante un momento difícil durante la pandemia de COVID-19”, se lee en un comunicado donde se dio a conocer la noticia y al cual accedió People.

En ese comunicado, según el medio, se destaca que Tom Cruise es conocido por “mostrar un profundo compromiso con su oficio”, que incluye “realizar todas sus propias acrobacias”. Sin duda, el reconocimiento es merecido.

