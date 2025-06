Después de mucha espera, finalmente se ha lanzado el tráiler de 'Kiss of the Spider Woman’, la esperada película musical dirigida por Bill Condon. En las primeras imágenes, Jennifer Lopez brilla como nunca, encarnando a una diva icónica que parece salida directamente del cine clásico.

Aunque la película está llena de momentos memorables, lo que más ha captado la atención de los fans es la impresionante interpretación de JLo en el tráiler, donde canta uno de los temas más famosos del musical: “Where You Are”.

Esta canción emblemática, que forma parte del corazón de la historia, revela la potencia y la emotividad que Jennifer Lopez aporta a su papel de Ingrid Luna, una legendaria estrella de cine que interpreta a la mujer araña, una femme fatale capaz de acabar con sus amantes con un beso mortal.

Dirigida por Bill Condon, la cinta protagonizada por Jennifer Lopez llegará a cines el 10 de octubre. | Crédito: Facebook Jennifer Lopez

Basada en el musical original de Terrence McNally, John Kander y Fred Ebb, la película se ambienta en Argentina durante la Guerra Sucia de 1981.

Jennifer Lopez interpreta a Ingrid, mientras que Tonatiuh Elizarraraz da vida a Luis, un peluquero gay preso que se refugia en la fantasía de las películas para escapar de la dura realidad carcelaria.

Diego Luna interpreta a Valentín, un marxista que comparte celda con Luis, y juntos forman un vínculo profundo gracias a la magia de la música y el cine.

‘El beso de la mujer araña’ se estrenó en el Festival de Cine de Sundance en enero y llegará a las salas de cine el próximo 10 de octubre a través de Lionsgate.

Próximos conciertos de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez se prepara para una intensa agenda de conciertos en 2025, marcando su regreso a los escenarios tras un período de pausa.

Su gira Up All Night: Live in 2025 la llevará por diversas ciudades de Europa y Asia durante el verano, y culminará con una residencia en Las Vegas a finales de año.

6 de junio : Washington D. C., Estados Unidos

: Washington D. C., Estados Unidos 27 de junio : Bucarest, Rumanía

: Bucarest, Rumanía 1 de julio : Serik, Turquía

: Serik, Turquía 13 de julio : Madrid, España

: Madrid, España 15 de julio : Barcelona, España

: Barcelona, España 16 de julio : Bilbao, España

: Bilbao, España 20 de julio : Budapest, Hungría

: Budapest, Hungría 21 de julio : Lucca, Italia

: Lucca, Italia 23 de julio : Serik, Turquía

: Serik, Turquía 25 de julio : Varsovia, Polonia

: Varsovia, Polonia 27 de julio : Budapest, Hungría

: Budapest, Hungría 29 de julio : Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

: Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 30 de diciembre : Paradise, NV

: Paradise, NV 31 de diciembre : Paradise, NV

: Paradise, NV 2 de enero : Paradise, NV

: Paradise, NV 3 de enero : Paradise, NV

: Paradise, NV 6 de marzo : Paradise, NV

: Paradise, NV 7 de marzo : Paradise, NV

: Paradise, NV 13 de marzo : Paradise, NV

: Paradise, NV 14 de marzo: Paradise, NV

