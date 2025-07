Chris Pratt tiene una vida más allá de su trabajo como actor de Hollywood. Él está casado con Katherine Schwarzenegger, a quien ama con todo su corazón, y, además, es un feliz padre de familia. Precisamente, a raíz de tener experiencia en el rol de progenitor, hace poco se animó a dar una definición relacionada a ello que no pasó desapercibida por nadie. ¿Quieres saber qué dijo exactamente? Lee esta nota por completo.

¿Cuántos hijos tiene Chris Pratt?

Primero que nada es fundamental que sepas que el artista se convirtió en padre por primera vez cuando nació su hijo Jack (de 12 años) como ‘fruto’ de su relación con su exesposa Anna Faris. Tiempo después, él tuvo tres hijos más con su actual pareja: Lyla Maria (de 4 años), Eloise Christina (de 3 años) y Ford Fitzgerald (de 8 meses). Sí, tiene una familia numerosa.

Habiéndote comentado lo anterior, te digo que Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger participaron recientemente en el pódcast ‘Parenting & You’ con el Dr. Shefali. Ahí el actor compartió algunos comentarios poco comunes sobre la crianza compartida y sorprendió a todos con su definición de “ser padre”.

La referencia que hizo al hablar sobre el rol de progenitor

“Es un trabajo duro. Ser padre es un poco como actuar con captura de movimiento porque, al final, no recibes el reconocimiento que mereces”, aseguró el artista, haciendo referencia al momento en que los actores usan sensores para grabar sus movimientos, que luego se traducen a animación.

Chris Pratt es un actor, actor de voz y productor estadounidense. (Foto: Mindy Small / WireImage / Getty Images)

Ya después indicó que los niños cuyos padres ya no están juntos luchan más porque “procesan continuamente el hecho de que son hijos del divorcio”. Pero ahí no quedó todo, ya que también dijo: “Si un padre o madre se encarga de crear una estructura para su hijo y responsabilizarlo, y no es un hijo biológico, puede sentirse ingrato. Pero es una labor importantísima”.

La importancia de un coach de padrastros para Katherine Schwarzenegger

Katherine Schwarzenegger, en tanto, manifestó en el pódcast que contrató a un coach de padrastros cuando ella y Chris Pratt se pusieron serios con respecto a su relación sentimental. “Lo acerté al comprometernos. Me ha sido increíblemente útil, y también para comprender mi rol como madrastra (de Jack)”, señaló.

La relación sentimental de Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger comenzó en 2018. Ambos se comprometieron en enero de 2019 y se casaron en junio del mismo año. (Foto: Kevin Winter / Getty Images)

“Ser padrastro, como ser padre o madre, no tiene un manual. (Eso lo sé) porque tengo la ventaja de desempeñar ambos roles. Ser padrastro o madrastra es aún más confuso porque no eres padre, ni niñera, ni asistente. Tienes responsabilidades en todas esas áreas, pero no eres ninguna de ellas”, sentenció la hija del reconocido actor Arnold Schwarzenegger.

Películas destacadas de Chris Pratt

La trilogía de ‘Guardianes de la Galaxia’ (‘Guardianes de la Galaxia’, ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 2’ y ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 3’)

‘Avengers: Infinity War’

‘Avengers: End Game’

La trilogía de ‘Jurassic World’ (‘Jurassic World’, ‘Jurassic World: El Reino Caído’ y ‘Jurassic World: Dominion’)

‘The LEGO Movie’

‘Passengers’

‘La Guerra del Mañana’

‘Super Mario Bros: La Película’

‘The Terminal List’

‘Moneyball’

‘Garfield: Fuera de Casa’

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí