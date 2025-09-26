Al Pacino es una leyenda viva del cine. Como ha protagonizado varias películas exitosas, cada siempre genera impacto con sus acciones. Por ejemplo, a comienzos de este mes fue noticia por homenajear a Jessica Chastain cuando ella recibió su estrella en el Paseo de la Fama. Y ahora ha llamado la atención porque reveló por qué no quería grabar ‘Dog Day Afternoon’ (de 1975) en un inicio.

En la mencionada película, el experimentado actor interpretó a ‘Sonny Wortzik’, quien junto con ‘Sal’ (John Cazale) intenta robar un banco en Brooklyn. Todo para financiar la cirugía de cambio de sexo de su pareja. Aquel trabajo le valió la nominación a un Oscar. Lo curioso es que estuvo cerca de no aceptar el papel.

La situación salió a la luz durante una entrevista que le hizo The Guardian a Al Pacino, a raíz del 50° aniversario de ‘Dog Day Afternoon’. Según contó, Martin Bregman, quien había sido su mánager y produjo ‘Serpico’ (de 1973) fue la persona que le dio la oportunidad de interpretar a ‘Sonny’; sin embargo, la rechazó en un inicio.

“Estaba en Londres en ese momento”

“Me dijo que quería que lo hiciera, y lo había leído (el guion) y me pareció bien escrito, pero no quería hacerlo. Estaba en Londres en ese momento y pensé: ‘Me estoy quedando sin energía. No sé si podría volver a hacerlo’”, sostuvo el artista, que acababa de interpretar a ‘Michael Corleone’ en ‘El Padrino Parte II’.

Al Pacino es un actor de cine, teatro y televisión estadounidense, que también se ha desempeñado ocasionalmente como guionista, director y productor. (Foto: Robyn BECK / AFP) / ROBYN BECK

“Parecía tener ese tipo de intensidad de nuevo y pasar por eso era demasiado parecido, pensé, a ‘El Padrino II’, que fue una experiencia intensa en muchos sentidos, no el trabajo en sí, sino todo lo que había estado sucediendo en mi vida personal que me estaba afectando. Pensé: ‘Bueno, entiendo que es una gran oferta y gracias, pero no creo que pueda hacerlo. Prefiero pasar’. Una vez más, tengo una especie de arma y voy a entrar en un banco a robarlo. No quiero pasar por eso”, indicó después.

Como Martin Bregman no quería quedarse con la negativa, volvió a llamarlo y ahí recibió otra respuesta. “Leí el texto y me di cuenta de que es más de lo que pensaba. Es una obra interesante y poderosa”, recordó. “Lo primero que pensé fue: ‘¿Por qué dejé pasar esto? ¿Dónde estaba yo en la cabeza?’”, recalcó. Gracias a su papel en ‘Dog Day Afternoon’, Al Pacino obtuvo una nominación (la cuarta en ese entonces) al Oscar en la categoría Mejor Actor Principal, pero no se quedó con la estatuilla en esa ocasión.

Todas las veces que Al Pacino fue nominado al Oscar y la única ocasión que ganó la estatuilla

Nominado en la categoría Mejor Actor de Reparto por su actuación en ‘The Godfather’ (película de 1972)

Nominado en la categoría Mejor Actor Principal por su actuación en ‘Serpico’ (película de 1973)

Nominado en la categoría Mejor Actor Principal por su actuación en ‘The Godfather Part II’ (película de 1974)

Nominado en la categoría Mejor Actor Principal por su actuación en ‘Dog Day Afternoon’ (película de 1975)

Nominado en la categoría Mejor Actor Principal por su actuación en ‘…And Justice for All’ (película de 1979)

Nominado en la categoría Mejor Actor de Reparto por su actuación en ‘Dick Tracy’ (película de 1990)

Ganador en la categoría Mejor Actor Principal por su actuación en ‘Scent of a Woman’ (película de 1992)

Nominado en la categoría Mejor Actor de Reparto por su actuación en ‘Glengarry Glen Ross’ (película de 1992)

Nominado en la categoría Mejor Actor de Reparto por su actuación en ‘The Irishman’ (película de 2019)

Al Pacino sosteniendo el Oscar que ganó por su actuación en ‘Scent of a Woman’. (Foto: HAL GARB / AFP) / HAL GARB

Películas destacadas de Al Pacino

‘The Godfather’ (1972)

‘Serpico’ (1973)

‘The Godfather Part II’ (1974)

‘Dog Day Afternoon’ (1975)

‘...And Justice for All’ (1979)

‘Scarface’ (1983)

‘Sea of Love’ (1989)

‘Dick Tracy’ (1990)

‘The Godfather Part III’ (1990)

‘Glengarry Glen Ross’ (1992)

‘Scent of a Woman’ (1992)

‘Carlito’s Way’ (1993)

‘Heat’ (1995)

‘Donnie Brasco’ (1997)

‘The Devil’s Advocate’ (1997)

‘Any Given Sunday’ (1999)

‘Insomnia’ (2002)

‘The Recruit’ (2003)

‘Ocean’s Thirteen’ (2007)

‘You Don’t Know Jack’ (2010) (película para televisión)

‘Phil Spector’ (2013) (película para televisión)

‘The Irishman’ (2019)

‘House of Gucci’ (2021)

