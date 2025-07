El primer fin de semana de su residencia “No Me Quiero Ir De Aquí” en Puerto Rico cerró con una gran sorpresa para sus fanáticos. El cantante Bad Bunny lanzó este lunes el sencillo ‘Alambre de Púa’ que hasta ahora solo habían podido disfrutar de manera inédita los asistentes a los conciertos que viene ofreciendo desde el 11 de julio en el Coliseo José Miguel Agrelot (conocido como ‘El Choli’).

Con el estribillo “Como tú ninguna se ve”, el tema, que tiene una base con varios ritmos de la bomba puertorriqueña, alcanzó las 150.000 reproducciones en Youtube en la primera hora después de su lanzamiento y ya supera las 2 millones de visualizaciones en 24 horas. Además, está disponible en todas las plataformas digitales.

‘Alambre de Púa’ fue interpretada por primera vez por el ‘Conejo Malo’ durante la apertura de los conciertos en su natal Puerto Rico, compuesta por 30 presentaciones hasta el 14 de septiembre.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny durante el primero de sus 30 conciertos en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan (Puerto Rico). (Foto: EFE)

Los detalles del videoclip de ‘Alambre de Púa’

Se trata de una canción de amor producida por Tainy, quien ha trabajado mano a mano con Bad Bunny desde hace varios años y no forma parte de su último álbum ‘Debí tirar más fotos’.

“Hoy te vo’a buscar y te vo’a besar cerca del lunar / Contigo yo me arrebato sin fumar / Lo de meno’ e’ el lugar. Me amarraste el corazón con alambre ’e púa”, dice parte de la letra de la canción que forma parte de la residencia ‘No Me Quiero Ir de Aquí’ que rinde homenaje a su tierra con una escenografía impactante y cuyo primer fin de semana fue catalogado como uno de los más memorables en la historia del entretenimiento boricua.

Teniendo en cuenta que el artista inicia cada uno de sus conciertos con “Alambre Púa”, el video que lo acompaña tiene mucho del espectáculo. El clip dura casi 3 minutos, fue grabado en vivo en El Choli y “muestra la transformación del escenario en un homenaje visual a las raíces del artista, con paisajes montañosos exuberantes y una danzante taína como parte de la escena, vestida en tonos beige”, según explican desde Billboard.

Además, hay un árbol similar a una ceiba en el lado derecho del escenario, el árbol nacional de Puerto Rico y un símbolo cultural. Y es que todo lo que hay sobre él captura la creatividad de Bad Bunny y su profunda conexión con su herencia y no se trata solo de un gran escenario con luces y grandes pantallas, sino que también tiene una casa de tamaño real, la cual usa para interpretar algunas canciones.

El diseño del escenario una casa de tamaño real en medio de la pista, la cual utilizada en una parte del show para cantar algunas de las canciones del repertorio. (Foto: @badbunnypr / Instagram)

Residencia ‘No Me Quiero Ir de Aquí’ en Puerto Rico

El viernes 11 de julio, Bad Bunny inició su residencia histórica en Puerto Rico. Durará dos meses y tiene pactadas un total de 30 fechas hasta el 14 de septiembre. Las primeras nueve están reservadas exclusivamente para residentes locales y es el preámbulo de una gira mundial que llega tras el lanzamiento a principios de año de su álbum, ‘Debí Tirar Más Fotos’, un reivindicativo homenaje a su isla natal que fusiona reguetón y trap con ritmos autóctonos como la salsa y la plena.

Un detalle importante es que el repertorio puede cambiar cada noche y hay artistas especiales invitados como LeBron James quien estuvo el primer día y hasta bailó una parte de la canción ‘Tití me preguntó’. En la segunda fecha participó RaiNao, interpretando ‘Perfumito nuevo’, y Jhayco, con el que interpretó ‘Dákiti’ y el domingo sorprendió con Jowell & Randy y cantaron ‘Safaera’.

Mira el video del nuevo sencillo de Bad Bunny, “Alambre Púa”, grabado en vivo desde El Choli.

