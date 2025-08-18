Una de las grandes películas que se estrenarán en 2026 es ‘Avengers: Doomsday’, que permitirá ver a muchos personajes del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) en una sola cinta. Precisamente, Alan Cumming estará presente en el filme interpretando a ‘Nightcrawler’. Te menciono esto porque el actor hace poco reveló que el haber ‘dado vida’ otra vez a ese superhéroe “fue realmente sanador”. ¿Por qué dijo eso? En las siguientes líneas conocerás la razón.

Por si no lo sabías, el jueves 14 de agosto se realizó la conferencia Televerse 2025 y el actor asistió a la misma. Estando exactamente en el panel de ‘The Traitors’, él conversó con People y ahí brindó detalles de su experiencia trabajando en la próxima gran película de Marvel.

“Acabo de regresar. Fue increíble. De hecho, fue realmente... como una especie de pastoso, fue realmente sanador y muy agradable volver a algo que fue una experiencia terrible la primera vez”, comenzó diciendo. “Una gran película, una gran película. Me encanta la película”, agregó.

¿Por qué antes no fue tan agradable interpretar a ‘Nightcrawler’?

Como se recuerda, Alan Cumming apareció por primera vez interpretando a ‘Nightcrawler’ en la película ‘X-Men 2’ de 2003. Según indicó, el hacer esa cinta teniendo dicho personaje lo hizo sentir “miserable”, ya que la situación que vivió en ese entonces fue “horrible por una variedad de razones que he explicado extensamente”.

Alan Cumming interpretando a ‘Nightcrawler’ en la película ‘X-Men 2’. (Foto: 20th Century Fox y Marvel Entertainment)

De acuerdo a People, él se refiere al hecho de haber tenido que pasar hasta cinco horas en la silla de maquillaje. Además, también influyeron las dificultades con el director Bryan Singer, que mencionó en sus memorias, ‘Baggage: Tales from a Fully Packed Life’, como razones por las que no le gustó trabajar en la secuela de ‘X-Men’.

Alan Cumming es un actor británico que desde 2008 también tiene la nacionalidad estadounidense. Nació el 27 de enero de 1965. (Foto: Gilbert Flores / Variety vía Getty Images) / Gilbert Flores

“Fue realmente genial volver”

Lo bueno es que ‘Avengers: Doomsday’ ha sido una experiencia positiva para él. “Fue realmente genial volver. Y sobre todo, tengo 60 años. No pensé que haría acrobacias, interpretando a un superhéroe a los 60. Así que fue genial. Y todos fueron muy amables. Y lo terminé rapidísimo porque no pude ir por ‘The Traitors’, cuando se estaban rodando la mayoría de mis escenas”, aseveró.

“Me hubiera gustado estar allí semanas y semanas”

Cabe mencionar que también señaló que, por su personaje, tuvo que “practicar con los especialistas” para volver a coger el ritmo y que no hubo “ninguna broma” en el set. “Me hubiera gustado estar allí semanas y semanas. No estuve mucho tiempo, así que eso también estuvo bien”, sostuvo. Con respecto a cuánto se redujo el tiempo de maquillaje en esta ocasión, él manifestó que estuvo aproximadamente 90 minutos en una silla. “Antes todos los tatuajes se hacían a mano porque no lo habían decidido antes de empezar a rodar, y ahora hay un montón de cositas que se pegan. Es un cambio radical”, sentenció.

