Una pelea protagonizada por Alan Ritchson, conocido por su papel en Reacher, ha generado controversia tras la difusión de un video que muestra un violento altercado con un vecino en Tennessee. Mientras las imágenes han circulado ampliamente, las versiones sobre lo ocurrido difieren notablemente. Fuentes cercanas al actor aseguran que él no inició la pelea y que, por el contrario, fue confrontado de manera agresiva antes de reaccionar. Del otro lado, el vecino sostiene que actuó por preocupación ante supuestas conductas peligrosas. El caso ha despertado debate en redes sociales y mantiene la atención pública sobre lo que realmente sucedió ese día.

Así habría comenzado el enfrentamiento

De acuerdo con testimonios cercanos al actor, el incidente ocurrió el domingo por la tarde en Brentwood, cuando Ritchson conducía su motocicleta por el vecindario, seguido por sus dos hijos que iban en mini motos. En ese momento, su vecino, identificado como Ronnie Taylor, habría salido de manera repentina a la calle intentando detenerlo de forma “muy agresiva”.

Según esta versión, la intervención provocó que el actor perdiera el control y cayera de su motocicleta, sufriendo cortes, moretones y una leve lesión en un dedo. Aun así, las mismas fuentes indican que Ritchson intentó evitar el conflicto y abandonar el lugar, incluso cuando el vecino lo habría retado a golpearlo mientras le gritaba.

Alan Ritchson asegura que no inició el conflicto. | Crédito: JARED C. TILTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

El video y las versiones enfrentadas

Sin embargo, la situación escaló cuando, presuntamente, el vecino volvió a empujarlo al suelo. Fue en ese momento cuando el actor reaccionó físicamente, en un enfrentamiento que quedó registrado en video y posteriormente difundido por el medio TMZ. En las imágenes, se observa a Ritchson golpeando a su vecino en plena calle antes de retirarse del lugar junto a sus hijos.

Por su parte, Ronnie Taylor ofrece una versión distinta de los hechos. Según declaró, decidió confrontar al actor luego de que este condujera su motocicleta a alta velocidad por el vecindario durante varios días consecutivos, lo que consideró un riesgo para la comunidad. Asegura que ese reclamo derivó en el violento altercado.

Alan Ritchson colaboró con las autoridades tras el incidente. | Crédito: JAMES GILBERT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Fuentes cercanas a Ritchson insisten en que el vecino fue quien “inició e instigó” toda la situación. También señalan que el actor ha colaborado con las autoridades desde el primer momento. Hasta ahora, no se han realizado arrestos y el caso continúa bajo revisión, mientras el video sigue alimentando el debate público sobre lo ocurrido.

😳 "Reacher" star Alan Ritchson's body cam footage of his bloody fight with his neighbor is released. pic.twitter.com/Hxixghh9e9 — TMZ (@TMZ) March 24, 2026

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