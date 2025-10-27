La situación de Britney Spears vuelve a generar preocupación entre sus familiares, luego de que se difundiera un video en el que se ve a la cantante conduciendo de manera peligrosa tras salir de noche con una amiga.

Según reportes, su comportamiento al volante sería una señal de que podría estar atravesando una etapa inestable, lo que encendió las alarmas dentro de su círculo cercano.

De acuerdo con el Daily Mail, los familiares de la artista están “aterrados” y temen que Britney esté “perdiendo el control”, comparando lo ocurrido con los eventos previos a su crisis pública de 2007, cuando se rapó la cabeza y perdió la custodia de sus hijos.

Ante esta situación, la familia estaría manteniendo conversaciones internas para decidir cómo intervenir antes de que ocurra algo grave.

Fuentes cercanas a la familia aseguran que temen que la cantante esté perdiendo el control y debaten posibles formas de intervenir para protegerla. (Foto: VALERIE MACON / AFP)

Una fuente cercana a la cantante expresó: “Hay mucha preocupación. Todos siempre han querido lo mejor para ella, y está mostrando en este momento que está tomando malas decisiones”.

“Es aterrador. Así que hay muchas conversaciones sobre qué hacer, si es que hay que hacer algo. Cómo podemos protegerla de sí misma”, agregó la misma fuente.

Incluso, algunas personas sugirieron que Spears debería volver a estar bajo tutela legal, a pesar de que su controvertida tutela, que duró 13 años y estuvo parcialmente a cargo de su padre, Jamie Spears, finalizó en 2021. Esta tutela fue terminada tras la presión pública del movimiento #FreeBritney, que denunció abusos y restricciones sobre la vida personal de la cantante.

Sobre este tema, una fuente señaló: “La última vez que Jamie intervino para proteger a su hija, se convirtió en el enemigo público número uno”.

Algunos seres cercanos plantearon incluso la posibilidad de restablecer una tutela legal, a pesar de la controversia que generó en el pasado. (Foto: Britneyspears / Instagram)

“La gente dijo que estaba tratando de quedarse con su dinero, lo cual no es cierto. Así que la pregunta es si alguien debería intervenir para ayudarla, y lidiar con las consecuencias”, agregó.

El video que desató la preocupación fue grabado en Thousand Oaks, California, donde se ve a Britney saliendo del restaurante Red-O y subiéndose a su auto a pesar de las aparentes advertencias de otras personas.

En las imágenes se observa cómo su BMW negro realiza un giro brusco con los neumáticos rechinando y se desplaza de forma errática, invadiendo otros carriles, incluido el carril para bicicletas, e incluso cruzando la línea divisoria de la carretera.

Todo esto ocurre en medio de nuevas acusaciones públicas de su exesposo, Kevin Federline, lo que aumentó la atención mediática sobre la artista. (Foto: Danny Moloshok / AP)

A todo esto se suma el reciente conflicto con su exesposo Kevin Federline, quien publicó el libro “You Thought You Knew”, en el que hace graves acusaciones sobre la cantante, incluyendo supuestos episodios de consumo de drogas y comentarios perturbadores sobre sus hijos.

Ante dichas afirmaciones, el portavoz de Spears declaró: “Él y otros están lucrando con ella. Lamentablemente, esto ocurre después de que terminó la manutención infantil con Kevin. Todo lo que a ella le importa son sus hijos… y su bienestar durante este sensacionalismo”.

En medio de esta controversia, Britney también afirmó en redes sociales: “Siento que me quitaron las alas y que me dañaron el cerebro hace mucho tiempo 100 por ciento… por supuesto, he superado esa etapa problemática de mi vida y estoy bendecida de estar viva”.

Lo que debes saber sobre “You Thought You Knew”, libro de Kevin Federline

El libro “You Thought You Knew” es una memoria del bailarín y DJ Kevin Federline, conocido por su matrimonio con Britney Spears. En este libro, Federline comparte detalles de su vida familiar y su relación con la cantante, buscando desmentir las acusaciones de que se aprovechó financieramente de ella.

El libro está disponible en varios formatos y se podrá adquirir en diversas plataformas. El precio de preorden del formato eBook es de aproximadamente $15.99, mientras que la edición de tapa dura ronda los $27.99. Además, se venderá en tiendas en línea como Barnes & Noble y Walmart, además de plataformas digitales como Audible, Apple Books y Spotify (audiolibro).

