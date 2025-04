Tom Hanks es una verdadera estrella de Hollywood. Él, además de ser actor, es guionista, productor de cine y director de cine. A lo largo de su carrera, ha tenido 6 nominaciones al Oscar, llevándose la estatuilla dorada en 2 ocasiones. Sin duda, una celebridad. Lo curioso es que poca gente sabe que él siempre ha formado parte de ‘Toy Story’. Sí, él le da la voz a ‘Woody’ en la versión en inglés y, como era de esperarse, estará en la quinta entrega de la franquicia. Justamente, hace poco brindó información importante sobre dicha película. ¿Quieres saber lo que dio a conocer? Sigue leyendo esta nota.

Exactamente el 21 de abril, el artista estadounidense usó su cuenta oficial de Instagram (@tomhanks) para compartir una foto en la que dejó en claro que se encontraba en una cabina de grabación, pero lo que más llamó la atención fue el hecho de que mostraba su mano derecha indicando el número 5.

La mano derecha de Tom Hanks indicando el número 5 por ‘Toy Story 5’. (Foto: @tomhanks / Instagram) ×

“¡Primer día de trabajo en la historia número 5! ¿Necesitas una pista? Disney. Estudio B”, se lee en la descripción de la mencionada imagen, que ya cuenta con más de 140 mil ‘Me Gusta’. Ojo que no hay comentarios en la misma porque el actor desactivó esa opción en su perfil.

Por si aún no has entendido bien el mensaje de Tom Hanks, te explico que el número 5 tiene que ver con ‘Toy Story 5’ y que toda la publicación en Instagram no hace más que revelar que ya iniciaron las grabaciones de voz de la tan esperada cinta que se estrenará el próximo año.

‘Toy Story 5’ llegará a cines en junio de 2026. ‘Woody’, ‘Buzz Lightyear’ y ‘Jessie’ tendrán una nueva aventura. (Foto: IGN Movie Trailers / YouTube) ×

El impacto de la tecnología en el juego infantil se verá en la película

Si bien los detalles de la película son un secreto muy bien guardado, People informó que, durante la exposición D23 de Disney en agosto de 2024, el director Andrew Stanton señaló que la última entrega abordará temas contemporáneos, en particular el impacto de la tecnología en el juego infantil.

“En ‘Toy Story 5’, el trabajo de los juguetes se vuelve exponencialmente más difícil cuando nuestro equipo de juguetes se enfrenta directamente con lo que obsesiona a los niños hoy en día: la electrónica”, indicó el hombre. En definitiva, la cinta promete y mucho. Si te interesa ver el Official Teaser Trailer, aquí te lo dejo.