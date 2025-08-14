Una triste noticia se reveló durante la mañana del jueves 14 de agosto del 2025. Resulta que Alejandra Gómez, una reconocida periodista y presentadora colombiana, falleció a los 43 años de edad... para tristeza de sus seres queridos y de aquellos que la vieron en las pantallas de RCN, CityTV o Red+.

Vale precisar que la noticia del fallecimiento de Gómez se reveló en plena emisión del programa “Mañana Express”, en el que sus colegas le rindieron un homenaje con un recopilatorio de las notas periodísticas que realizó como reportera.

Además, sus compañeros la describieron como una mujer “sencilla, inquieta y guerrera”, quien siempre tenía una "sonrisa, energía y buena disposición“.

¿QUIÉN FUE ALEJANDRA GÓMEZ?

Alejandra Gómez fue una periodista nacida en Cali con más de 15 años de experiencia laboral, en los que fue parte de Telepacífico, CityTv, Red Más Noticias, Claro y el Canal RCN.

Ella también se destacaba como maestra de ceremonias y, en su cuenta de LinkedIn, resaltaba su capacidad de liderazgo en la construcción de estrategias de comunicación, así como su habilidad para organizar y ejecutar proyectos audiovisuales.

De acuerdo con Pulzo, Gómez apareció durante varios fines de semana del 2021 en el programa “El Lavadero” de RCN y, eventualmente, regresó al canal para participar en “Mañana Express”.

Puedes ver un resumen de su recorrido televisivo en el siguiente video.

Respecto a su vida personal, se sabe que mantenía una relación sentimental con el periodista Andrés Marín Martínez.

¿CUÁNDO MURIÓ ALEJANDRA GÓMEZ?

Alejandra Gómez murió el pasado 10 de agosto del 2025, justo el día de su cumpleaños.

Hasta el momento, no se han revelado las causas de su fallecimiento.

Sin embargo, muchos de sus amigos y conocidos han dejado mensajes de condolencias en su última publicación de Instagram.

“Mi Aleja bonita, vuela alto“, “Me siento muy triste por tu partida amiga. Que Dios te tenga en su santísima gloria. Fortaleza para tu familia amiga” y “Siempre te voy a recordar con esa sonrisa y esa energía hermosa que tenías Aleja” son algunas de las sentidas palabras que han escrito los cibernautas respecto a su partida.

Alejandra Gómez solía lucir muy sonriente en las publicaciones que compartía a través de sus redes sociales (Foto: @alejagomezq / Instagram)