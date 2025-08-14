Uno siempre se emociona cuando una figura querida da un giro inesperado en su carrera, sobre todo si viene del mundo del deporte y se anima a explorar el terreno artístico. Eso fue lo que hizo Alejandra “Locomotora” Oliveras, la exboxeadora argentina que sorprendió con su debut como actriz en la esperada serie “En el barro”, el spin-off de “El marginal” que se estrenó en Netflix este 14 de agosto.

Lamentablemente, su paso por la pantalla fue tan impactante como breve. Alejandra falleció el lunes 28 de julio, a solo días del lanzamiento oficial de la serie, dejando una huella profunda en sus compañeros de elenco y en todos los que seguimos su historia dentro y fuera del ring. La noticia conmocionó no solo al equipo de producción, sino también a miles de fans que veían en ella mucho más que una campeona de boxeo.

Alejandra Marina Oliveras, más conocida como “Locomotora”, fue una boxeadora argentina con grandes reconocimientos (Foto: Alejandra Oliveras / Facebook)

¿QUIÉN FUE ALEJANDRA “LOCOMOTORA” OLIVERAS?

Alejandra Oliveras fue una de las boxeadoras más reconocidas de Argentina y del circuito internacional. Conquistó cinco títulos mundiales en distintas categorías, algo que pocas han logrado en la historia del deporte. Dueña de una personalidad arrolladora y una fuerza que trascendía el cuadrilátero, siempre fue mucho más que una atleta. La Locomotora, como se la conocía popularmente, representaba lucha, resiliencia y superación.

En los últimos años, Oliveras empezó a aparecer en los medios desde otro lugar: el de comunicadora, motivadora y, más recientemente, actriz. Su participación en “En el barro” no fue casual ni improvisada. Aceptó el papel porque se sintió conectada con la historia de Rocky, su personaje: una mujer privada de su libertad que, a pesar de las circunstancias, no deja de empujar a los demás a levantarse y pelear, literal y metafóricamente.

¿DE QUÉ MURIÓ LA LOCOMOTORA OLIVERAS?

La exboxeadora sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico el pasado 14 de julio y fue internada en estado delicado. Lamentablemente, no logró recuperarse y falleció el 28 de julio, apenas un par de semanas después del episodio. La noticia de su muerte se conoció mientras el equipo de “En el barro” ultimaba detalles para el estreno en Netflix.

Las redes sociales oficiales de la serie, junto a figuras del elenco como Cecilia Rossetto, le dedicaron emotivos mensajes de despedida. En todos ellos se repetía una idea: Alejandra no solo fue una inspiración por su historia de vida, sino también por su actitud en el set. Generosa, positiva, intensa. Como una verdadera campeona.

SU PARTICIPACIÓN EN “EN EL BARRO”, EL SPIN-OFF DE “EL MARGINAL”

El rol de Oliveras en “En el barro”, una serie producida por Sebastián Ortega y con elenco de peso, fue mucho más que decorativo. Interpretó a Rocky, una interna que transmite fuerza física y emocional al resto de las reclusas. En cada escena en la que aparece —entrenando, motivando, resistiendo— se ve a una mujer que conoce el barro de verdad.

Compartió pantalla con figuras como Valentina Zenere, Juana Molina, Rita Cortese, Carolina Ramírez, Lorena Vega y Ana Rujas, entre otras. Lo interesante es que Rocky no fue escrita como una criminal sin fondo ni como un estereotipo: Alejandra eligió interpretarla porque se trataba de una mujer que actuó por un motivo de justicia. Ella misma lo dijo en una entrevista: si le ofrecían hacer de narcotraficante o ladrona, lo habría rechazado.

Ana Devin como Cachete, Cecilia Rossetto en el papel de María y Alejandra Oliveras como Rocky en la serie "En el barro" (Foto: Netflix) / Consuelo Oppizzi / Netflix

