Tras un fin de semana marcado por condiciones severas, con vigilancia de tornados, granizo y fuerte actividad eléctrica, el clima en el norte de Texas comienza a dar un breve respiro. Sin embargo, esta calma será temporal: los chubascos y tormentas eléctricas ya tienen fecha de regreso.

¿Cuándo iniciarán nuevamente las tormentas en Texas?

Aunque el domingo se presenta más seco y caluroso, con temperaturas cercanas a los 32 °C (alrededor de 90 °F) y ráfagas de viento de hasta 40 km/h, el cambio llegará muy pronto.

Desde la noche del domingo, alrededor de las 10 p.m., podrían desarrollarse tormentas aisladas que se extenderán hasta la madrugada del lunes. Este será el primer indicio del patrón inestable que dominará el resto de la semana.

A partir del martes, la probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas aumenta nuevamente, marcando el inicio de varios días consecutivos con condiciones variables.

Las lluvias en Texas comenzarán desde la noche del domingo con tormentas aisladas. | Crédito: Brendan Smialowski / AFP / BRENDAN SMIALOWSKI

Clima en Texas del 27 de abril al 1 de mayo

El pronóstico de The Dallas Morning News muestra un cambio progresivo:

Lunes 27 de abril: Día mayormente soleado y muy caluroso, con temperaturas que podrían alcanzar los 33 °C (92 °F).

Día mayormente soleado y muy caluroso, con temperaturas que podrían alcanzar los 33 °C (92 °F). Martes 28 de abril: Incremento de nubosidad con un 20% de probabilidad de chubascos y tormentas.

Incremento de nubosidad con un 20% de probabilidad de chubascos y tormentas. Miércoles 29 de abril: Condiciones similares, con posibilidad de lluvias aisladas y ambiente cálido.

Condiciones similares, con posibilidad de lluvias aisladas y ambiente cálido. Jueves 30 de abril: Llegan lluvias más frecuentes, cielo nublado y un descenso en la temperatura.

Llegan lluvias más frecuentes, cielo nublado y un descenso en la temperatura. Viernes 1 de mayo: Periodos de lluvia más constantes y clima más fresco en toda la región.

¿Qué pasó el fin de semana en Texas?

El sábado fue especialmente intenso para varios condados del norte de Texas, incluyendo Dallas, Collin, Tarrant, Parker y Grayson, que estuvieron bajo vigilancia de tornado.

Las tormentas avanzaron hacia el este el domingo, dejando a su paso afectaciones como cortes de energía que aún impactaban a miles de usuarios.

El clima en Texas se volverá más inestable con chubascos y descenso de temperaturas hacia finales de semana. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando Gemini

Clima en Texas: lo que debes tener en cuenta

Aunque el inicio de la semana será caluroso y relativamente estable, el regreso de la lluvia es inminente.

El punto clave es claro:👉 las tormentas comienzan a reaparecer desde la noche del domingo, pero se harán más frecuentes a partir del martes y hacia finales de la semana.

Mantente atento a actualizaciones del clima, especialmente si vives en zonas propensas a tormentas eléctricas o inundaciones.

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