Aleska Génesis ha dado “un gran paso” en medio del proceso legal que enfrenta en México. Las autoridades le han concedido medidas de protección, una decisión que podría marcar un antes y un después en su caso. Esta resolución representa un avance para la modelo, quien ha enfrentado semanas de tensión mediática.

La modelo venezolana, que recientemente hizo un llamado urgente a las autoridades mexicanas por temor a su seguridad, anunció en sus redes sociales que un juez de control le concedió a ella y a sus hermanas medidas de protección, al reconocer que existen indicios de un riesgo grave que podría afectar su integridad.

Aleska Génesis recibe medidas de protección en México en medio del proceso legal que enfrenta. | Crédito: Instagram Aleska Génesis

“El hecho de estar sujeta a una investigación —que se está llevando conforme a la ley— no justifica que se me exponga a una campaña de violencia, acoso y difamación. Lo que he vivido no solo es injusto, es un reflejo de lo que muchas mujeres enfrentan cuando alzan la voz o simplemente existen con dignidad”, indicó la exconcursante de La casa de los famosos All-Stars.

“Hoy 3 de abril el Centro de Justicia para las Mujeres, junto con el juez especializado, ratificó las medidas de protección conforme a la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia”, reveló. “Esto incluye un reconocimiento claro: el riesgo que he enfrentado ha sido constante y provocado por la misma persona que me denunció, actuando con la complicidad de empresas e individuos. Ese daño está siendo atendido también en la vía civil, por el deterioro que ha causado a mi salud emocional, a mi imagen y a mi integridad como mujer”.

Aleska Génesis y sus hermanas recibieron medidas de protección de las autoridades mexicanas. | Crédito: Instagram aleskagenesis

La también empresaria enfatizó que no ha permanecido “paralizada” ante la difícil situación que atraviesa, e hizo un llamado a quienes estén viviendo algo similar a que “alcen la voz”, recordándoles que existen "mecanismos de protección" y que “sí es posible salir adelante”.

“La justicia a veces tarda, pero también hay que salir a buscarla”, aseguró. “No te rindas. Hoy soy testimonio de que es posible. Y si mi voz puede servirle a otra mujer, la seguiré usando sin miedo”, agregó.

Cabe recordar que Aleska Génesis enfrenta una acusación relacionada con el presunto robo de varios relojes de lujo, denuncia presentada por el empresario mexicano Javier Rodríguez Borgio, ex pareja de su hermana Michell.