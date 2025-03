Aleska Génesis finalmente habló. Luego de días de especulación, la modelo y empresaria decidió romper el silencio sobre su situación legal, un tema que ha generado gran revuelo en redes sociales. Además, explicó por qué no asistió a la conferencia que tenía programada, dejando claro que no fue una simple casualidad. ¿Qué está pasando realmente con la modelo venezolana? Aquí te cuento los detalles de lo ocurrido.

Aleska Génesis convocó a una rueda de prensa con sus abogados para hablar sobre su caso judicial en México. Sin embargo, no asistió y, en su lugar, explicó en un video que teme por su vida. Mientras sus letrados daban la cara ante los medios, ella explicaba desde la distancia su versión de los hechos.

“Sé que debería estar aquí hoy, frente a ustedes, en persona, pero no estoy y no es porque no quiero, sino porque tengo miedo… Tengo miedo, de presentarme en un lugar en los que tienen poder pueden hacer lo que les dé la gana. Un lugar en donde el dinero decide quién es el culpable, porque ya me arrebataron mí libertad dos veces, por el mismo caso, a pesar de mi inocencia. Miedo porque mi vida y mi seguridad, no son prioridad para la justicia, pero aunque tengo miedo no me voy a quedar callada”, dijo Aleska Génesis en el video.

Aleska Génesis debe acatar ciertas reglas hasta que concluyan las investigaciones. | Crédito: IG aleskagenesis

Aleska Génesis está en el centro de la controversia tras ser arrestada poco después de su salida de La Casa de los Famosos All-Stars. La modelo venezolana recuperó su libertad el 11 de marzo, apenas un día después de su detención por presunto robo. Al salir de los estudios en México, señaló a Javier Rodríguez Borgio, expareja de su hermana, como el responsable de su situación. Lo describió como un “hombre con poder y dinero” que, por venganza, ha utilizado la ley como un arma en su contra.

“Hace un año cuando entré a México y fui arrestada injustamente en la cárcel de Santa Martha, pasé por un proceso legal. Presenté mis pruebas y el tribunal determinó que era inocente con libertad absoluta. Pero reabrieron una orden de aprensión, por el mismo caso, sin pruebas, a base de puras mentiras y me arrestaron nuevamente, violaron la ley. Si la justicia ya había hablado como era posible que me privaran de mi libertad, esto no es justicia, esto es abuso de poder y violencia de género”, indicó.

Aleska Génesis fue detenida tras su eliminación de 'La Casa de los Famosos All-Stars'. | Crédito: IG aleskagenesis

Agregó: “Esa es la realidad de la justicia que estamos viviendo. Me arrebataron mi libertad, mi dignidad y mi tranquilidad. Fui víctima de un abuso de poder, de una estrategia fría y calculada para destruir mi imagen, mi estabilidad emocional, mi fuente de trabajo… Pero creo en su palabra y sé que Dios no nos da pruebas que no podemos superar. Hoy tengo en mis manos todas las pruebas que demuestran las irregularidades y el abuso de este proceso legal”.

Antes de unirse a ‘La Casa de los Famosos’ el año pasado, Aleska Génesis y su hermana Michell Roxana fueron acusadas de robo de dinero. Además, se les señaló por la sustracción de tres relojes valuados en 10 millones de dólares. Las denuncias fueron presentadas por el empresario Javier Rodríguez Borgio, apodado “el zar de los casinos”, quien mantuvo una relación sentimental con Michell.