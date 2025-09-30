La última vez que elaboré una nota sobre Terry Crews fue en mayo de este año, cuando reveló el motivo por el que no se ve siendo uno de los jueces en ‘America’s Got Talent’. Ahora nuevamente te escribo sobre él porque ha indicado lo que nunca deja de hacer. Si te interesa obtener esa información, no te vayas de aquí.

Sus declaraciones se produjeron en un evento. Para ser más exactos, en la alfombra roja de la final de la temporada 20 de America’s Got Talent en California. En dicho lugar, el presentador del mencionado reality show estadounidense conversó con People.

Durante ese diálogo, el artista se pronunció acerca de cómo mantiene un estilo de vida saludable a pesar de su exigente agenda de trabajo. En ese sentido, recalcó que los entrenamientos son lo único que “nunca” se pierde, sin importar lo ocupado que esté.

Terry Crews es un actor, presentador de televisión y exjugador de fútbol americano estadounidense. (Foto: David SWANSON / AFP) / DAVID SWANSON

“Mira, mucha gente diría: ‘Bueno, tiene mucho que hacer hoy, probablemente se perdió un entrenamiento’. Yo nunca falto”, aseveró. “Por eso tomo fotos de mis entrenamientos por la mañana, solo para que la gente sepa que sigue ahí, porque es entrenamiento. ¿Sabes a qué me refiero? Algo que la gente olvida es la disciplina”, agregó.

Ya más adelante Terry Crews precisó que no considera que la disciplina sea un castigo. “Es entrenamiento. Así que tienes que entrenarte para poder hacer esto (se refiere a su trabajo como presentador), para aguantar, para tener energía, para seguir adelante. Y quiero seguir haciendo esto por el resto de mi vida, así que siempre, siempre me estoy preparando”, señaló.

Terry Crews nació el 30 de julio de 1968 en Flint, Michigan, Estados Unidos. (Foto: @terrycrews / Instagram)

“Respeto demasiado el talento como para venir aquí sin preparación”

“Y hay que estar preparado. ¿Sabes a qué me refiero? Respeto demasiado el talento como para venir aquí sin preparación. Es por respeto a todos los que han dado tanto”, añadió el actor, que anteriormente reveló que está extremadamente cansado después de un día de filmación de America’s Got Talent, ya que puede quemar hasta 7000 calorías trabajando en un episodio.

Películas destacadas de Terry Crews

‘The Expendables’ (2010)

‘The Expendables 2’ (2012)

‘The Expendables 3’ (2014)

‘White Chicks’ (2004)

‘Friday After Next’ (2002)

‘Idiocracy’ (2006)

‘Deadpool 2’ (2018)

