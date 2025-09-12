Amanda Seyfried está dando la hora en el mundo del cine por su gran desempeño en ‘The Testament of Ann Lee’, donde interpretó a la líder religiosa Ann Lee. En una reciente entrevista, la actriz se animó contar qué fue lo que le resultó “increíblemente difícil” a la hora de trabajar en la película. Si te interesa saber qué dijo, esta nota es para ti.

Para empezar, te cuento que la artista asistió al Festival Internacional de Cine de Toronto el domingo 7 de septiembre. Ahí ella tuvo la oportunidad de estar en el estudio de PEOPLE/EW y Shutterstock, donde pudo conversar con People acerca de la cinta. Precisamente, cuando le preguntaron si estaba nerviosa por abordar el papel de madre, ella indicó que “estaba más nerviosa por interpretar a alguien que tuviera ese tipo de poder”.

“Pero al mismo tiempo, me di cuenta de que puedo identificarme con muchas cosas de ella. Ella defendía la igualdad y el trabajo, y el trabajo que te acerca a Dios, o a quien sea tu Dios. Me preocupaba mucho eso, el acento y todo eso, menos mi rol como madre”, agregó.

Amanda Seyfried es una actriz, cantante y modelo estadounidense. (Foto: Tiziana FABI / AFP) / TIZIANA FABI

Más adelante, Amanda Seyfried destacó la pérdida de cuatro hijos de Ann Lee, lo que la impulsó a asumir su papel de líder religiosa. “Es increíblemente difícil canalizar ese tipo de dolor cuando ese es tu mayor miedo, sin duda. Pero lo que hice, lo que creo que realmente me ayudó... fue honrar a todos los que habían perdido y honrar ese dolor que hizo a Ann, y luego la llevó a sucumbir. Por lo tanto, si vamos a mostrarlo gráficamente, tenemos que llegar hasta el final”, aseguró.

“Me siento afortunada de no haber pasado nunca por eso”

La actriz después recalcó que lo que vivió Ann Lee, desafortunadamente, les pasa a muchas personas. “Me siento afortunada de no haber pasado nunca por eso, pero hay que retratarlo, porque es real. Le sucede a mucha gente a diario: pérdidas de hijos, muertes fetales, abortos espontáneos... Nunca dejará de suceder. Y le pasó a Ann Lee”, señaló.

Amanda Seyfried nació el 3 de diciembre de 1985 en Allentown, Pensilvania, Estados Unidos. (Foto: Tiziana FABI / AFP) / TIZIANA FABI

Cabe mencionar que ‘The Testament of Ann Lee’ recibió previamente una ovación de pie de 15 minutos en su estreno mundial durante el Festival Internacional de Cine de Venecia el 1 de septiembre. Sin duda, una de las grandes películas de este año.

Películas destacadas de Amanda Seyfried

‘Mean Girls’ (2004)

‘Veronica Mars’ (2005)

‘Mamma Mia!’ (2008)

‘Jennifer’s Body’ (2009)

‘Chloe’ (2009)

‘Letters to Juliet’ (2010)

‘In Time’ (2011)

‘Mamma Mia! Here We Go Again’ (2018)

‘Les Misérables’ (2012)

‘The Big Wedding’ (2013)

‘A Million Ways to Die in the West’ (2014)

‘Lovemore’ (2017)

‘First Reformed’ (2017)

‘The Art of Racing in the Rain’ (2019)

‘You Should Have Left’ (2020)

‘Things Heard & Seen’ (2021)

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí