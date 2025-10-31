Las declaraciones de Amanda Seyfried siempre dan de qué hablar. Es por eso que a comienzos de septiembre te informé acerca de lo que ella contó que fue “increíblemente difícil” a la hora de trabajar en ‘The Testament of Ann Lee’. Ahora te comento que recientemente ha sorprendido a todos con sus elogios a Sydney Sweeney luego de que ambas trabajaran juntas en ‘The Housemaid’.

Para ir directo al asunto, es necesario que sepas que la artista de 39 años asistió al Festival de Cine SCAD Savannah el lunes 27 de octubre. Ahí tuvo la oportunidad de conversar con People y no dudó en resaltar que ella y su colega se han vuelto cercanas, a tal punto de que poseen una cadena de mensajes de texto.

Amanda Seyfried es una actriz, cantante y modelo estadounidense. (Foto: VALERIE MACON / AFP) / VALERIE MACON

“Nos encanta lo que hacemos”

“Creo que es guapísima y divertida”, aseguró Amanda Seyfried al medio estadounidense sobre Sydney Sweeney. “Y sin duda nos encanta lo que hacemos, y nos encanta este proyecto (se refiere a ‘The Housemaid’), así que es contagioso. Vimos la película y nos encantó a las dos”, agregó.

Sydney Sweeney es una actriz, modelo y productora estadounidense. (Foto: VALERIE MACON / AFP) / VALERIE MACON

Lo que ha ocasionado la etapa de promoción de ‘The Housemaid’

Ya más adelante recalcó que, debido a la etapa de promoción de la cinta (donde Seyfried interpreta a la ama de casa adinerada ‘Nina Winchester’ y Sweeney a la empleada doméstica ‘Millie Calloway’), ambas se están viendo con frecuencia.

“Estuvimos juntas la semana pasada porque estamos haciendo mucha promoción de la película ‘The Housemaid’”, precisó la actriz. Cabe mencionar que el filme en cuestión, que es una adaptación de la exitosa novela de Freida McFadden de 2022, se estrenará en cines el 19 de diciembre del presente año, según la citada fuente.

