Travis Kelce y Taylor Swift sorprendieron al mundo cuando anunciaron su compromiso el pasado 26 de agosto después de dos años de relación. Sin embargo, según un amigo cercano del jugador de la NFL, la decisión de Kelce no fue tan sorpresiva para quienes forman parte de su círculo más íntimo.

Fue Andrew Santino, comediante de 41 años y amigo de Kelce, quien reveló que el ala cerrada de los Kansas City Chiefs le confesó sus planes de compromiso durante una partida de golf. En el episodio del 12 de septiembre del podcast Pardon My Take, Santino recordó: “Tuvimos golf juntos como en abril o mayo, y sí, dijo que lo haría. Pero no dijo cuándo”.

Taylor Swift y Travis Kelce sorprendieron a sus fans al anunciar su compromiso en Instagram. | Crédito: Instagram taylorswift

Santino aclaró que no quiso indagar demasiado: “No soy de los que se meten… Él mencionó algo al respecto, y luego nunca pregunté de nuevo”. El comediante también comentó que, cuando la pareja hizo pública la noticia en Instagram, él ya sabía que el compromiso había ocurrido antes: “En realidad pasó mucho antes”, dijo, explicando que los felicitó a través de FaceTime y se mostró “emocionado” por ambos.

Aunque Santino se alegró por su amigo, bromeó diciendo que no espera ser invitado a la boda: “No creo que tenga esa invitación. Travis es mi hermano, lo amo a muerte, pero lo dudo mucho… Quizá me llegue una invitación a la despedida de soltero”, comentó entre risas.

Taylor Swift y Travis Kelce eligieron la frase “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan” para revelar la noticia. | Crédito: Instagram taylorswift

La amistad entre Kelce y Santino es de larga data, y ambos han sido vistos en el campo de golf con celebridades como Justin Timberlake. De hecho, en abril, Timberlake compartió un divertido video en el que los tres bailaban al ritmo de “Curious” de Midnight Star, bromeando que ahora eran los bailarines de Kelce. El jugador de los Chiefs respondió en ese entonces: “¡Las vibras eran incomparables!”.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí