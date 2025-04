El 26 de marzo de 2025 es un día que los verdaderos fanáticos de ‘Marvel’ no olvidarán jamás, pues en esa fecha se compartió la alineación repleta de estrellas de ’Avengers: Doomsday‘, cuyo estreno está programado para 2026. Por supuesto, ver el nombre de Robert Downey Jr. (‘Dr. Doom’) posiblemente fue lo que más emocionó a todos, pero aquí hay un detalle. Poco después del anuncio, Sebastian Stan (el ‘Soldado del Invierno)’ recibió un mensaje de Anthony Mackie (actual ‘Capitán América’). ¿Quieres saber qué le puso? Sigue leyendo esta nota.

Ten en cuenta que todo lo que te acabarás enterando aquí es a raíz de lo que el propio Sebastian reveló. Sí, en serio. Resulta que, según People, durante una conferencia de prensa para la última película del ‘UCM’ (‘Universo Cinematográfico de Marvel’), ‘Thunderbolts’, el actor brindó la información.

Sus palabras, evidentemente, reforzaron una vez más que él y Anthony Mackie son grandes amigos. Es por esa razón que en la serie ‘Falcon y el Soldado del Invierno’ hubo bastante química entre ellos. Para que ya te enteres cuáles fueron los mensajes, lee el siguiente párrafo.

Sebastian Stan y Anthony Mackie son buenos amigos. Las interacciones públicas de ambos lo demuestran. (Foto: Michael Buckner / GG2025 / Penske Media vía Getty Images) ×

“No seas así”

“Recibí un mensaje que decía: ‘¿Qué tal, jugador?‘. Y le respondí: ‘No mucho. ¿Cómo estás?’”, manifestó Sebastian Stan, imitando a Mackie entre risas, siempre de acuerdo al citado medio estadounidense. “Y él me preguntó: ‘Cuando llegues, ¿dónde te alojarás?‘. Y yo le respondí: ‘Todavía no lo sé, Anthony. Todavía no tengo mi casa’”, añadió el actor, quien después recibió un “No seas así” de su amigo.

Sebastian Stan y Anthony Mackie han trabajado juntos en el ‘UCM’, especialmente en ‘Falcon y el Soldado del Invierno’, donde interpretan a ‘Sam Wilson’ (‘Falcon)’ y ‘Bucky Barnes’ (‘Soldado del Invierno)’, respectivamente. (Foto: Albert L. Ortega / Getty Images) ×

Por si no lo sabías, ambos trabajaron juntos por primera vez en una misma película del ‘UCM’ en ‘Capitán América: El Soldado del Invierno’ de 2014. En ese entonces, Anthony Mackie era ‘Falcon’, pero actualmente es el ‘Capitán América’, por lo que su participación en ‘Avengers: Doomsday’ está más que asegurada, al igual que la de Sebastian Stan, ya que él es el ‘Soldado del Invierno’.