Después de casi tres meses al aire como presentadora del show “Am/Pm” de Lubox TV, la participación de Ana Jurka se dio por concluida. La noticia fue dada por ella misma el lunes 19 de mayo de 2025, poco antes de finalizar el programa. ¿Cuál fue el motivo para que se retire? A continuación, lo que señaló al público.

Como se recuerda, la hondureña se sumó al proyecto de Quique Usales, el cual se estrenó el 24 de febrero; desde esa fecha estuvo al aire para realizar entrevistas y debatir con sus compañeros respecto a diversos temas de interés social, político y cultural.

Desde que "Am/Pm" estaba en proyecto, la presentadora formó participó de todo (Foto: Ana Jurka / Instagram) ×

ANA JURKA SE DESPIDE DE LA CONDUCCIÓN DE “AM/PM” EN LUBOX

Ana Jurka adelantó que estará hasta el miércoles 21 de mayo en la conducción de “Am/Pm” de Lubox TV, un anuncio que no sólo entristeció hasta las lágrimas a su amigo Quique Usales, también a la audiencia.

“Esta es mi última semana en Lubox. Para hacer el cuento largo, corto, tengo que enfocarme en otras cosas, otros proyectos, mis proyectos personales, otras cositas. Eventualmente, cuando sea el momento correcto, podré anunciarlo”, decía mientras veía quebrarse a Usales.

Después agradeció por los meses que estuvo al aire y recordó el momento en el que la invitaron a formar parte del show en 2024, cuando todo estaba en proyecto. “No me arrepiento ningún minuto, la hemos pasado tan bonito. Lo que me ching* es que me estoy yendo en el momento que está poniéndose 10 veces mejor porque, así como lo dije desde el día uno y lo decreté en mis oraciones, esto va a ser un exitazo y lo vemos en los comentarios de la gente que cada día se une más a la conversación”, manifestó.

Si bien, se siente afligida por su partida, no dudó en bromear con sus compañeros, a quienes deseo buena suerte y les dijo que si no le hubieran dicho que las puertas estaban abiertas, ella igual iba a ir: “Yo vengo cuando se me dé la gana”.

Luego vino el turno de Quique Usales, quien no pudo evitar que su voz se quiebre: “Yo trato de no emocionarme. Obviamente hablamos que esta es tu casa, este programa fue hecho para ti, para mí, y siempre vas a tener un lugar acá. Entendemos que (…) lo que viene para ti va a ser lo mejor; entonces, más allá de extrañarte y que, obviamente, se nos parte el corazón, sabemos que te va a ir muy bien porque te lo mereces. Gracias porque te rompiste cuando empezamos de cero, que no teníamos ni cuatro followers, te echaste el canal al hombro”.

Tras estas palabras, Jurka se conmovió y soltó algunas lágrimas, para después atinar a decir: “No sabía que me iba afectar tanto”.

"Am/Pm" es un espacio en el que se realiza entrevistas y debates (Foto: Ana Jurka / Instagram) ×

¿POR QUÉ SALIÓ ANA JURKA?

Para evitar que la gente especule sobre su salida, Ana Jurka señaló que se despide del show en buenos términos y cuando pueda informar sobre lo que pasó, recién lo hará, pero por el momento, no puede decir nada.

“No es que estoy renunciando a Lugox, sino tengo que hacer otras cosas”, indicó para dejar claro que se aleja por temas profesionales. Aún se desconoce el nuevo proyecto que tendrá Ana Jurka, quien es experta en el mundo del deporte.

La conductora hondureña es especialista en deportes (Foto: Ana Jurka / Instagram) ×