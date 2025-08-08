Tras conquistar en “Pecados inconfesables” a Helena, Iván Díaz se convirtió en aquel joven que revivió la pasión en esa mujer casada que buscaba huir de su marido maltratador; y aunque muchas personas que vieron la historia a través de las pantallas quedaron cautivadas con este personaje, lo cierto es que varias de ellas se preguntan quién es la persona que conquistó en la vida real el corazón del actor que lo interpreta. A continuación, te comento quién es la pareja de Andrés Baida.

Vale precisar que la serie mexicana de 18 episodios se encuentra disponible a nivel mundial en Netflix. Es protagonizada por Zuria Vega, Erik Hayser y Baida.

Andrés Baida como Iván en una escena de la serie mexicana “Pecados inconfesables” (Foto: Netflix)

¿ANDRÉS BAIDA TIENE PAREJA?

Sí. Andrés Baida tiene pareja. Su novia es la también actriz Azul Guaita, conocida por su participación en “Mi marido tiene familia”, “Soltero con hijas” y “Rebelde”, quien es su menor por casi seis años.

Ambos se conocieron en “Como agua para chocolate”, ella en el papel de Tita de la Garza y él interpretando a Pedro Muzquiz. En la ficción se enamoran, historia de amor que traspasó las pantallas.

Aunque la pareja no hace muchas publicaciones en sus redes sociales para que sus seguidores sigan de cerca su romance, ellos han declarado que están muy enamorados. Pese a que ella se considera una persona muy romántica, el actor no se queda atrás.

La actriz conquistó el corazón del actor Andrés Baida (Foto: Azul Guaita / Instagram)

Por tal motivo, se atrevió a contar una de sus locuras de amor que hizo por Guaita. “Creo que la más reciente fue visitar a Azul, quien estaba grabando un proyecto en Madrid y yo estaba grabando una novela, así que los tiempos de proyecto me tenían prácticamente amarrado y no podía hacer absolutamente nada. Pero ya había quedado con ella para vernos en su cumpleaños, así que pedí cinco días desde antes en la producción para poder viajar y verla”, contó en una entrevista a Hola! en noviembre de 2024.

“Pero esos días fueron sin descanso absoluto, porque nos movimos para todos lados, no dormí, dormí en el avión y cuando aterricé en México, llegué en la madrugada directamente a llamado. Fue algo cansadísimo, pero que valió cada segundo”, añadió.

Aquí al lado de su novia Azul Guaita (Foto: Andrés Baida / Instagram)

¿QUIÉNES HAN SIDO LAS ANTERIORES PAREJA DE ANDRÉS BAIDA?

Andrés Baida ha mantenido en absoluto secreto sus relaciones sentimentales anteriores, por lo que se desconoce con quiénes ha tenido algún romance; por tanto, con Guaita es la mujer con la que se luce públicamente por primera vez.

