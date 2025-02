La cosa se va a poner interesante en Premio Lo Nuestro 2025. Con Ángela Aguilar, Christian Nodal y Belinda confirmados para el evento, los rumores sobre un posible encuentro están al rojo vivo. ¿Será un momento incómodo? ¿Se ignorarán por completo o habrá miradas que lo digan todo? Lo único seguro es que los fans están más pendientes que nunca, y las redes ya están listas para explotar con cada detalle de la noche.

Se dice que Ángela Aguilar pidió que Belinda no estuviera presente mientras ella ensayaba para Premio Lo Nuestro 2025, por lo que la intérprete de Luz sin gravedad tuvo que adelantar su ensayo. Pero, aunque intenten evitarse, los ensayos generales y la dinámica del evento hacen prácticamente imposible que no se crucen en algún momento.

La noticia salió a la luz en el programa de YouTube de Javier Ceriani, donde su compañera Mandy “La Muñeca Brava” afirmó haberse infiltrado en los ensayos generales. Según la periodista, Ángela Aguilar ya estaba en el lugar y habría pedido que Belinda no estuviera presente mientras ella practicaba.

Ángela Aguilar estará presente en Premio Lo Nuestro 2025. | Crédito: Instagram premiolonuestro

De acuerdo con la experiencia de la periodista en este tipo de eventos, la logística del show, especialmente para quienes se presentarán en el escenario, hace casi imposible que los tres artistas no se crucen en algún momento.

“Ahora, si Belinda solo hubiera tenido que caminar por la alfombra pues no pasa nada, pero no, ella va a cantar y Ángela va a cantar. No hay forma de que no se crucen. No hay forma de que no se crucen tanto en la mañana como en la noche, porque van a cantar las dos”, aseguró Mandy.

Pero todas las miradas también estarán puestas en Christian Nodal, quien llegará acompañado de Ángela Aguilar. Mandy y Javier Ceriani resaltaron que, tras su polémica ruptura con Belinda, este será el primer evento donde ambos coincidirán en un espacio público, aumentando la expectativa entre sus fans y la prensa.

Belinda estará presente en Premio Lo Nuestro 2025. | Crédito: Instagram belindapop

“Ahora más bien, ¿qué pasará cuando se encuentren Nodal y Belinda, que no la vio nunca más desde aquel comunicado que lanzó diciendo que terminaban la relación?”, afirmó Mandy.

Premio Lo Nuestro 2025 se llevará a cabo en el Kaseya Center de Miami, Florida, con Alejandra Espinoza, Laura Pausini y Thalía como anfitrionas de la noche. El evento celebrará lo mejor de la música latina en géneros como pop, urbano, tropical y regional mexicano, con un total de 44 categorías en las que compiten los artistas más destacados.