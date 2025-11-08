A pesar de las constantes y fuertes críticas que reciben en cada acción que realizan en conjunto, esto no sería suficiente para que el amor entre Ángela Aguilar y Christian Nodal finalice; al contrario, han provocado que tomen una decisión que los mantendrá más unidos que nunca. Sucede que la artista mexicana de 22 años informó que sí habrá boda religiosa. ¿Cuándo se dará?

Este anuncio de la intérprete de ‘Dime Cómo Quieres’ se realizó durante su show en San Antonio, Texas, como parte de su gira ‘Libre Corazón Tour’. Antes de subir al escenario para cantar sus distintos éxitos, se brindó la oportunidad de intercambiar palabras con algunos de sus fanáticos.

Entre las muestras de cariño, Ángela Aguilar realizó una peculiar invitación que generó sorpresa entre los presentes: “Vayan a mi boda, me voy a casar por la iglesia”. Es más, durante ese anuncio, reveló que este compromiso religioso se dará posiblemente en mayo del 2026.

Ángela Aguilar confirmó que su boda religiosa con Nodal será en mayo del 2026. (Crédito: @angela_aguilar_ / Instagram)

Con este aviso, uno de sus fanáticos no quiso desaprovechar la oportunidad para brindarle un toque de humor a la situación, ya que le propuso a la hija de Pepe Aguilar si podría ser el padrino de boda, a lo que ella indicó que “dependería” de su actual esposo.

Es importante mencionarte que Ángela Aguilar y Christian Nodal se dieron el ‘sí’ por el civil el 24 de julio del 2024 en una ceremonia privada en Morelos, México. Tuvo que pasar más de un año para que los novios acepten fortalecer su amor en una iglesia.

A pesar de los distintos comentarios negativos que realizaron una infinidad de usuarios por cómo se inició este romance, ambos supieron manejar esa presión y demostraron ser una de las parejas más solidas entre las celebridades mexicanas.

Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron el 24 de julio del 2024 en total privacidad. (Crédito: @nodal / @angela_aguilar_ / Instagram)

“No estás sola”

Durante la presentación que brindó en The Pavillion at Toyota Music Factory, la artista de música regional mexicana sintió mucha emoción, pues los asistentes le brindaron su respaldo diciéndole “¡No estás sola!“. Como respuesta, solo tuvo palabras de agradecimiento: ”Oigan, no me hagan llorar porque tengo que cantar otras dos horas, por favor", respondió.