Ángela Aguilar ha sorprendido a sus seguidores con el lanzamiento del videoclip oficial de “No quiero hablar”, un dueto inédito con el reconocido cantante Marc Anthony. El tema forma parte de su nuevo álbum “Nadie se va como llegó” y representa la única colaboración vocal de todo el disco.

Desde su estreno en YouTube, el video ha generado una fuerte reacción entre los fans de ambos artistas, quienes celebran la unión de sus potentes estilos vocales.

Con una estética emotiva, el videoclip acompaña perfectamente el tono melancólico de la canción, que aborda el final de una relación y la dificultad de hablar cuando ambos lados del amor sufren.

Ángela Aguilar y Marc Anthony en el video de “No quiero hablar”. | Crédito: YouTube Ángela Aguilar

¿Cómo surgió esta colaboración?

Durante una entrevista concedida en junio, Ángela Aguilar reveló que todo comenzó en una reunión íntima en la que coincidió con Marc Anthony, su esposa Nadia Ferreira y Christian Nodal. En ese ambiente relajado, Aguilar interpretó algunas canciones de su álbum inédito, incluyendo “No quiero hablar”.

Al día siguiente, y para su sorpresa, Marc Anthony la llamó para decirle que ya había grabado su parte, a pesar de que nunca habían acordado formalmente hacer el dueto.

Ángela Aguilar estrenó su video junto a Marc Anthony. | Crédito: Amy Sussman / Getty Images

“Fue algo que no estuvo planeado, pero me llenó el corazón, me hizo el disco”, confesó Ángela.

Además, destacó que rara vez muestra su música antes del lanzamiento, por lo que este gesto espontáneo tuvo un valor emocional muy especial para ella.

“No quiero hablar” es una pieza que fusiona el mariachi tradicional con arreglos de cuerdas interpretados por la Orquesta de Ámsterdam, aportando una riqueza sonora que enmarca de manera magistral las voces de ambos cantantes.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí