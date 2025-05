La nueva etapa que está viviendo Ángela Aguilar no solo ha traído emoción musical, sino también algunos cambios de imagen y no todos han sido del agrado de su esposo, Christian Nodal.

La cantante, que está a punto de lanzar su nuevo disco, confesó que su esposo tuvo una reacción bastante inesperada cuando vio por primera vez su nuevo look.

Durante una entrevista reciente con el show en línea Buena Vibra, Ángela, de 21 años y cinco veces nominada al Latin Grammy, compartió cómo fue ese momento en el que decidió ponerse extensiones para este nuevo capítulo artístico.

Christian Nodal no tardó en reaccionar cuando Ángela le envió una foto con sus extensiones recién puestas. | Crédito: Instagram angela_aguilar_ ×

“Hace poquito me fui a arreglar las extensiones, me las quitaron y me las volvieron a poner”, contó entre risas. Luego de enviarle una foto a Nodal con su cabello renovado, él no tardó en dar su opinión: “¡Ya quédate así, por favor! ¿Sabes qué?”.

Aunque a Nodal no le encantó el cambio, Ángela Aguilar dejó claro que su transformación es temporal y parte de su evolución artística. | Crédito: Instagram angela_aguilar_ ×

¿Su respuesta? Muy al estilo Ángela. “Le dije: ‘Amor, tengo que darme así para mi disco. Espérate un mes, ahorita me lo quito’”, reveló, dejando claro que este cambio de imagen no es permanente, sino parte del concepto visual de su nueva producción: ’Nadie se va como llegó’, que verá la luz este 22 de mayo.