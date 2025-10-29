Ángela Aguilar sorprendió a sus seguidores al compartir unos mensajes cargados de simbolismo justo cuando el conflicto entre Christian Nodal y Cazzu alcanza uno de sus puntos más tensos. La hija de Pepe Aguilar, quien se ha mantenido en silencio respecto a la polémica, publicó una historia en su canal de difusión de WhatsApp que muchos interpretaron como una indirecta.

Durante el concierto que Nodal ofreció en Monterrey, México, Ángela recibió un letrero acompañado de rosas que decía: “Que nunca apaguen tu voz”. Junto a una foto del cartel, escribió: “Vean lo que me dieron”, acompañando el mensaje con emojis de carita llorando. Aunque no aclaró quién le entregó la nota ni el motivo, el gesto llamó la atención por coincidir con el difícil momento que atraviesa su esposo.

Hasta ahora, Ángela Aguilar no ha emitido ninguna declaración pública sobre la controversia entre Nodal y su ex, Cazzu, pero el mensaje fue interpretado por muchos como un llamado a mantenerse firme ante la presión mediática y las críticas.

Ángela Aguilar compartió el mensaje que le dieron durante un concierto de Christian Nodal en Monterrey. | Crédito: Ángela Aguilar/WhatsApp

El conflicto entre Nodal y Cazzu

El enfrentamiento entre los artistas se desató luego de que Cazzu asegurara que Nodal no le firmó el permiso para viajar con su hija Inti fuera de Argentina. En respuesta, el cantante publicó un comunicado negando rotundamente esa versión y acusando a la rapera de “recurrrir a la mentira o a versiones distorsionadas de los hechos”, lo cual, según él, afecta directamente a la menor.

Nodal también afirmó que ha cumplido con todas sus obligaciones económicas, aportando “sumas que ascienden a múltiples millones de pesos mexicanos”. Sin embargo, Cazzu no tardó en responder, calificando sus declaraciones como “un descaro” y señalando que se siente “muy atacada” por la situación.

Ángela Aguilar, Christian Nodal y Cazzu se mantienen en el foco mediático, mientras su triángulo sentimental sigue generando controversia en redes sociales. | Crédito: Mezcalent / Giorgio VIERA - AFP

“Me resulta muy violento, no me queda más que seguir trabajando y esperar que en algún momento esto se torne mejor para todo el mundo”, dijo la artista en una entrevista para El Gordo y La Flaca.

