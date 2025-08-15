En la última emisión de Apple Music, Ángela Aguilar abrió su corazón y compartió profundas reflexiones sobre su experiencia como mujer dentro de la industria musical. La cantante habló de los retos que enfrenta por ser figura pública, justo horas después de que se difundiera la polémica entrevista de Christian Nodal, en la que el sonorense habló de su relación con la hija de Pepe Aguilar.

Con la voz entrecortada, Ángela reconoció: “Puede hacerte sentir muy sola estar en una sociedad donde, como mujer, lo que sucede en tu vida personal suele ser más importante que lo que logras artísticamente”.

Visiblemente emocionada, añadió: “Eso me duele y me pone muy sentimental, porque las mujeres trabajan diez veces más en muchas cosas y reciben tan poco reconocimiento por lo que hacen”.

Christian Nodal sigue en el centro de la polémica tras la entrevista difundida por Adela Micha. | Crédito: Alberto E. Rodriguez / Getty Images for The Latin Recording Academy / Alberto E. Rodriguez

La intérprete subrayó que su posición pública conlleva una responsabilidad que no está dispuesta a usar para dañar a otras mujeres: “Por eso elijo no formar parte de eso y elijo no usar mi plataforma para eso”. Insistió en que su meta es respaldar y abrir camino a otras artistas. “Me gusta ser esa mujer que abre camino para otras mujeres”, aseguró.

Como ejemplo de sus referentes, mencionó a Chavela Vargas, Yaritza Martínez, Natalia Lafourcade, Jenni Rivera, su prima Majo Aguilar, Ana Bárbara, Julieta Venegas y Silvana Estrada: “Esas mujeres abrieron puertas, porque esas puertas aún permanecen cerradas, y mostraron que las voces importan y que nosotras importamos”.

Ángela también envió un mensaje directo a las nuevas generaciones de artistas: “Me siento orgullosa de ustedes, de esta nueva generación de mujeres fuertes que quieren ser alguien en esta industria que muchas veces te trata como si no valieras nada”.

Ángela Aguilar envió un mensaje de apoyo a las nuevas generaciones de artistas femeninas. | Crédito: Amy Sussman / Getty Images / Amy Sussman

Reiteró su respaldo con un mensaje contundente: “Para todas esas mujeres que están trabajando y luchando, sólo quiero decirles que estoy orgullosa de ustedes, las apoyo, y tienen a alguien de su lado”.

Sus palabras y su reacción en vivo generaron una oleada de comentarios en redes, en un contexto en el que la controversia sobre su relación con Nodal se intensificó tras las recientes declaraciones del cantante sobre su separación con Cazzu.

