Ángela Aguilar reapareció en redes junto a su esposo, Christian Nodal, y su hermano, Leonardo, poco después del estreno de “Con otra”, el nuevo tema de Cazzu que ha generado gran controversia. Muchos consideran que la canción está dedicada a la hija de Pepe Aguilar, avivando aún más el debate sobre la polémica que involucra a los cantantes mencionados.

El lanzamiento de la canción no pasó desapercibido, especialmente por sus letras, que algunos interpretan como un mensaje directo hacia Ángela. Incluso Belinda, ex prometida de Nodal, le expresó su apoyo a Cazzu tras el estreno, en un gesto que muchos vieron como una señal de respaldo a la cantante argentina.

Para varios seguidores, “Con otra” refleja la etapa emocional que vive Cazzu tras su separación de Nodal, quien actualmente mantiene una relación con Aguilar.

Ángela Aguilar reapareció en TikTok junto a su esposo, Christian Nodal, y su hermano, Leonardo. (Foto: @angelaaguilar_)

Belinda, ex prometida de Nodal, se pronunció mostrando su apoyo a Cazzu tras el lanzamiento de su canción. (Foto: Instagram)

Una hora después del estreno, Ángela compartió un video en TikTok donde aparece junto a su esposo y su hermano. En la grabación, los tres cantan “El amigo”, el próximo sencillo de Nodal, que se lanzará este 20 de marzo, justo un día después de la canción de Cazzu.

El clip, como era de esperarse, generó opiniones divididas, especialmente porque en él se ve a la pareja abrazada mientras canta una parte de la canción que dice: “Él fue el que ganó, yo fui el que perdí y me frustra, hablar de ese tema no me gusta, yo de ese tema no opino”. Para algunos usuarios, esto fue una clara indirecta hacia Cazzu y su reciente sencillo.

Los supuestos “dardos” que Cazzu le lanzó a Nodal y Ángela Aguilar en su nueva canción

Cazzu lanzó una cumbia argentina que muchos interpretan como una indirecta para Christian Nodal y Ángela Aguilar. Un verso en particular parece aludir también a Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez, con la frase: “La que nada debe, nada teme. Robado se va lo que robado viene. Tu papá y mamá debieron enseñártelo”.

La cantante insinuó que Ángela podría sentir celos debido a su inevitable vínculo con Nodal por su hija, Inti. En sus letras menciona: “Te enloqueces cuando él habla conmigo”, aunque aclara que no busca reavivar la relación con su expareja: “Él me extraña y yo ni siquiera lo miro. Niña, no tengo intenciones de quitártelo”.

Cazzu lanzó una cumbia argentina que muchos interpretan como una indirecta para Christian Nodal y Ángela Aguilar. (Foto: CAZZU Canal Oficial / YouTube)

Además, Cazzu lanzó una advertencia a Ángela sobre el karma y su relación con Nodal con frases como: “No soy tu enemiga, tienes tu enemigo durmiendo en tu cama”. Sugiere que la historia podría repetirse, dejando entrever que Nodal podría actuar con Ángela de la misma manera que lo hizo con ella.

Finalmente, la canción cierra con un mensaje dirigido a Nodal, señalando su inseguridad y su incapacidad de dar el amor que su pareja espera: “No fuiste tú el problema y yo tampoco. El amor que esperas no va a dártelo”. También deja entrever que, pese a todo lo ocurrido, podría llegar a perdonarlo: “Aun así pudiera perdonártelo”.

Video de “Con otra” de Cazzu