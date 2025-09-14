Desde que inició su relación con Christian Nodal , Ángela Aguilar es el blanco de críticas en cualquier acción que realiza. Los distintos usuarios no perdonan cómo inició su romance con el cantante de 26 años, aproximadamente un mes después de que él finalizara su relación con Cazzu . Sin embargo, antes de toda esta polémica, la joven cantante mexicana tuvo un gesto significativo con la expareja: les brindó un regalo para Inti cuando la bebé aún estaba en el vientre de la rapera argentina.

Esto se supo durante un conversatorio que Ángela tuvo con Uriel Santos. La propia artista de 21 años confesó que mantenía una cercanía con Nodal y Cazzu . Incluso, se declaró “fanática” de su relación.

Debido a ello, quiso mostrar su aprecio por este nuevo ser, fruto del amor entre los futuros padres, en ese entonces. Para ello, consideró que un traje de mariachi era la opción ideal, pero no tuvo en cuenta el género del bebé.

“Todavía no nace la bebé, yo no sabía si iba a ser hombre o niña, pero le mandé a hacer un traje de charro”, indicó Ángela

Si bien aún no sabía el género del bebé que esperaban Nodal y Cazzu, la artista mexicana se decidió por un traje de charro. (Crédito: Eric Jamison/Invision/AP)

Deseaba ser la tía de Inti

En esta entrevista, también se le consultó a Ángela Aguilar si deseaba ser la madrina del bebé que esperaban Nodal y Cazzu. Sin embargo, su respuesta mostró cierta sencillez, pues nadie imaginaría que, pocos meses después, se convertiría en la actual esposa del intérprete de ‘Adiós Amor’.

“No sé si vaya a ser la madrina, pero de este lado la bebé va a tener una tía metida en la música mexicana con vestidos que le puede pasar”, expresó.

Ángela y Nodal confirmaron su relación sentimental el 10 de junio de 2024, un mes después de que el artista de 26 años finalice con Cazzu. (Foto: Dimitrios Kambouris / Getty Images for The Latin Recording Academy) / Dimitrios Kambouris

Este comentario no tuvo un final positivo para Ángela Aguilar, pues ahora es la nueva madrastra de Inti. Este tipo de declaraciones, junto con las acciones en conjunto con Christian Nodal, la han posicionado como una de las artistas con un alto índice de rechazo por la población mexicana.